ЗАЭС назвала терактом убийство сотрудника на станции

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Автомобиль, в котором находился Короткий, был подорван Фото:

Убийство сотрудника Запорожской АЭС является террористическим актом. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук.

«Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт… Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта — это безрассудный, запредельный шаг», — передает слова Черничука telegram-канал АЭС. Он добавил, что виновные в убийстве должны понести наказание.

Представители станции также выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать помощь. Они отметили, что обеспечат необходимую безопасность на АЭС, чтобы жизни сотрудников станции и жителей города ничего не угрожало.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Запорожской области подорвали автомобиль сотрудника АЭС, бывшего председателя Совета депутатов города Энергодар Андрея Короткого. Он скончался от травм.

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Убийство сотрудника Запорожской АЭС является террористическим актом. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук. «Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт… Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта — это безрассудный, запредельный шаг», — передает слова Черничука telegram-канал АЭС. Он добавил, что виновные в убийстве должны понести наказание. Представители станции также выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать помощь. Они отметили, что обеспечат необходимую безопасность на АЭС, чтобы жизни сотрудников станции и жителей города ничего не угрожало. Ранее Следственный комитет сообщил, что в Запорожской области подорвали автомобиль сотрудника АЭС, бывшего председателя Совета депутатов города Энергодар Андрея Короткого. Он скончался от травм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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