ЗАЭС назвала терактом убийство сотрудника на станции

Убийство сотрудника Запорожской АЭС является террористическим актом. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук.
«Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт… Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта — это безрассудный, запредельный шаг», — передает слова Черничука telegram-канал АЭС. Он добавил, что виновные в убийстве должны понести наказание.
Представители станции также выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать помощь. Они отметили, что обеспечат необходимую безопасность на АЭС, чтобы жизни сотрудников станции и жителей города ничего не угрожало.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в Запорожской области подорвали автомобиль сотрудника АЭС, бывшего председателя Совета депутатов города Энергодар Андрея Короткого. Он скончался от травм.
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