Детский технопарк, беспилотники и гонки самосвалов: в Челябинске пройдет фестиваль дорожников

В Челябинске пройдет интерактивный фестиваль инженерных профессий

На фестивале пройдут мастер-класс по коптерам, химические опыты и гонки самосвалов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 12 октября в рамках фестиваля рабочих и инженерных профессий «Первые в деле!» пройдет ярмарка дорожных вакансий. Как сообщил URA.RU глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, мероприятие организовано при поддержке правительства региона.

«Совместно с „Движением Первых“ покажем молодежи, как импортозамещение положительно повлияло на инженерные и технические специальности. При поддержке правительства области и губернатора Алексея Текслера удалось создать программу, наполненную интерактивами, интересными спикерами и мастер-классами», — рассказал URA.RU Муравьев.

Фестиваль стартует на площадке ТРК «Алмаз». Согласно афише, для гостей выступят руководитель реготделения «Движение Первых» Светлана Буравова, замруководителя аппарата губернатора Сергей Зюсь, Владимир Муравьев, министр дорожного хозяйства Алексей Нечаев, а также ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев и замдиректора Челябинского автотранспортного техникума Илья Апаликов.

Интерактивные локации

С 11:00 до 13:00 на локации детского технопарка «Кванториум» пройдет мастер-класс по определению цифрового био-поля человека и ЭМГ — исследованию активности нервно-мышечного аппарата. Там же пройдет занятие с беспилотными системами: посетителям покажут, как управлять роботами и квадрокоптерами.

С 11:00 до 15:00 студенты ЧелГУ покажут работу физиков с беспилотниками. В качестве презентации математических наук молодежи покажут последние поколения компьютерных игр, а автотранспортный техникум представит роботов и проведет опыты с микроскопами.

С 11:00 до 17:00 проработают другие интерактивные площадки. Для детей проведут гонки самосвалов и химические опыты. Будет действовать локация с digital-баскетболом и футболом.

На ярмарке дорожных вакансий разместят более 13 компаний. Среди них — Челябинские тракторный и машиностроительный заводы, ДСТ-Урал, АЗ «Урал», «Строймеханизация», «СпецАгрегат» и другие.