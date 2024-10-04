Челябинский депутат-фронтовик Колесников поздравил педагогов с Днем учителя

Депутат Государственной думы от Челябинска Олег Колесников поздравил педагогов с Днем учителя. Он подчеркнул значимость их профессии для людей с самого детства.
«В мире есть лишь одна профессия, которая порождает все остальные. Наши наставники, учителя с нами с тех пор, когда мы были не выше парты», — отметил депутат Колесников, подчеркивая сложность и ответственность работы педагога и её важность для будущего каждого человека. Поздравление размещено в telegram-канале депутата.
Учитель остается в жизни своих учеников навсегда, даже когда они вырастают и становятся взрослыми, подчеркнул Колесников. Он описал учителя как человека, который помогает стать личностью и остается в сердцах своих подопечных.
Осенью 2022 года Колесников в качестве добровольца отправился в зону специальной военной операции после того, как была объявлена частичная мобилизация. В январе 2024 года к Колесникову присоединилась его супруга Лена Колесникова, депутат Законодательного собрания Челябинской области, которая также подписала контракт с Министерством обороны РФ на условиях добровольческой службы. В июле Колесников получил ранения в результате атаки украинского FPV-дрона.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее предложил южноуральцам рассказать о любимом учителе, который сыграл важную роль в их жизни. Истории о педагогах можно написать на странице главы региона в соцсети.
Своих педагогов с Днем учителя также поздравил боец из Челябинской области Амангельды Булебеков, который находится в зоне проведения спецоперации. Педагоги были настолько тронуты, что записали для бойца ответное видео, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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