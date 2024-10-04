Челябинский боец СВО Булебеков поздравил учителей с праздником и получил ответ. Видео

05 октября 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Боец поздравил педагогов из зоны проведения СВО (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Боец из Челябинской области Амангельды Булебеков, который находится в зоне проведения спецоперации, поздравил своих учителей с праздником. Педагоги были настолько тронуты, что записали для бойца ответное видео, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Боец из Челябинской области Амангельды Булебеков, который находится в зоне СВО, записал поздравление к Дню учителя своим педагогам: в детском саду, в школе и колледже. Они были очень тронуты — и записали ему ответ и много добрых слов», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Герои спецоперации Z». Воспитатель детского сада в поселке Сухореченский (Карталинский район) Гульнара Паляничка помнит Амана со средней группы. «С маленького возраста уже было видно, как у него проявлялась аккуратность, ответственность и скромность», — рассказала она в видео. Учитель физики школы №17 города Карталы Людмила Чунусова пожелала Аману скорее вернуться с победой. «Я очень счастлива, что ты был моим учеником. И помни, что ты — достойный внук своего деда, ветерана Великой отечественной войны», — добавила педагог. Директор Челябинского педагогического колледжа №1 Михаил Энгельман отметил целеустремленность и ответственность Булебекова. «Это человек очень ответственный и с большими убеждениями», — подчеркнул Энгельман. В конце видео он пожелал всем нашим войнам победы. Челябинский губернатор Алексей Текслер ранее предложил рассказать о любимом учителе. Глва региона предлагает южноуральцам рассказать о любимом учителе, который сыграл важную роль в их жизни. Истории о педагогах можно написать на странице главы региона в соцсети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец из Челябинской области Амангельды Булебеков, который находится в зоне проведения спецоперации, поздравил своих учителей с праздником. Педагоги были настолько тронуты, что записали для бойца ответное видео, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Боец из Челябинской области Амангельды Булебеков, который находится в зоне СВО, записал поздравление к Дню учителя своим педагогам: в детском саду, в школе и колледже. Они были очень тронуты — и записали ему ответ и много добрых слов», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Герои спецоперации Z». Воспитатель детского сада в поселке Сухореченский (Карталинский район) Гульнара Паляничка помнит Амана со средней группы. «С маленького возраста уже было видно, как у него проявлялась аккуратность, ответственность и скромность», — рассказала она в видео. Учитель физики школы №17 города Карталы Людмила Чунусова пожелала Аману скорее вернуться с победой. «Я очень счастлива, что ты был моим учеником. И помни, что ты — достойный внук своего деда, ветерана Великой отечественной войны», — добавила педагог. Директор Челябинского педагогического колледжа №1 Михаил Энгельман отметил целеустремленность и ответственность Булебекова. «Это человек очень ответственный и с большими убеждениями», — подчеркнул Энгельман. В конце видео он пожелал всем нашим войнам победы. Челябинский губернатор Алексей Текслер ранее предложил рассказать о любимом учителе. Глва региона предлагает южноуральцам рассказать о любимом учителе, который сыграл важную роль в их жизни. Истории о педагогах можно написать на странице главы региона в соцсети.