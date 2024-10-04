Кухарук проверил, как выполняют его поручение власти Ханты-Мансийска

До конца октября 2025 года в Ханты-Мансийске в микрорайоне «Иртыш» должен быть завершен первый этап строительство дорог. Такое поручение летом дал глава округа Руслан Кухарук, а теперь он посетил объект, чтобы оценить ход работ.
«Первый этап строительства дорог в микрорайоне „Иртыш“ завершат в этом году. Такую задачу Губернатор Югры Руслан Кухарук поставил перед пред управленческой командой Ханты-Мансийска летом. Представители подрядной организации заверили, что успевают в срок — к концу октября», — передает итоги визита губернатора Югры официальный telegram-канал окружных властей.
Общая протяженность дорог составит почти три километра. Первыми обустроят улицы Величко, Местную 2 и Местную 3. Также Кухарук необходимость благоустройства микрорайона с учетом пожеланий жителей.
В Ханты-Мансийске ранее возобновилось строительство универсального спортивного комплекса новом микрорайоне «Иртыш». В 2022 году работы пришлось приостановить из-за того, что предыдущий застройщик не справился с возросшей нагрузкой. Завершить строительство объекта власти ХМАО поручили Ипотечному агентству Югры.
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