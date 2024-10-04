04 октября 2024

Кухарук проверил, как выполняют его поручение власти Ханты-Мансийска

В новом микрорайоне Ханты-Мансийска дороги появятся до конца октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Поручение по сроку строительства дорог в микрорайоне "Иртыш" Кухарук дал летом
Поручение по сроку строительства дорог в микрорайоне "Иртыш" Кухарук дал летом Фото:

До конца октября 2025 года в Ханты-Мансийске в микрорайоне «Иртыш» должен быть завершен первый этап строительство дорог. Такое поручение летом дал глава округа Руслан Кухарук, а теперь он посетил объект, чтобы оценить ход работ.

«Первый этап строительства дорог в микрорайоне „Иртыш“ завершат в этом году. Такую задачу Губернатор Югры Руслан Кухарук поставил перед пред управленческой командой Ханты-Мансийска летом. Представители подрядной организации заверили, что успевают в срок — к концу октября», — передает итоги визита губернатора Югры официальный telegram-канал окружных властей.

Общая протяженность дорог составит почти три километра. Первыми обустроят улицы Величко, Местную 2 и Местную 3. Также Кухарук необходимость благоустройства микрорайона с учетом пожеланий жителей.

В Ханты-Мансийске ранее возобновилось строительство универсального спортивного комплекса новом микрорайоне «Иртыш». В 2022 году работы пришлось приостановить из-за того, что предыдущий застройщик не справился с возросшей нагрузкой. Завершить строительство объекта власти ХМАО поручили Ипотечному агентству Югры.

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До конца октября 2025 года в Ханты-Мансийске в микрорайоне «Иртыш» должен быть завершен первый этап строительство дорог. Такое поручение летом дал глава округа Руслан Кухарук, а теперь он посетил объект, чтобы оценить ход работ. «Первый этап строительства дорог в микрорайоне „Иртыш“ завершат в этом году. Такую задачу Губернатор Югры Руслан Кухарук поставил перед пред управленческой командой Ханты-Мансийска летом. Представители подрядной организации заверили, что успевают в срок — к концу октября», — передает итоги визита губернатора Югры официальный telegram-канал окружных властей. Общая протяженность дорог составит почти три километра. Первыми обустроят улицы Величко, Местную 2 и Местную 3. Также Кухарук необходимость благоустройства микрорайона с учетом пожеланий жителей. В Ханты-Мансийске ранее возобновилось строительство универсального спортивного комплекса новом микрорайоне «Иртыш». В 2022 году работы пришлось приостановить из-за того, что предыдущий застройщик не справился с возросшей нагрузкой. Завершить строительство объекта власти ХМАО поручили Ипотечному агентству Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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