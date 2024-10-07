В центре Екатеринбурга заметили черный столб дыма. Фото

В центре Екатеринбурга горит мусор в заброшенном здании

07 октября 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Пожарные прилагают все усилия для локализации возгорания Фото: Илья Московец © URA.RU В Железнодорожном районе Екатеринбурга поднимается столб черного дыма. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Дым видно даже из Исторического сквера. Судя по всему, пожар где-то в районе железнодорожного вокзала», — делится очевидец. В ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU рассказали, что в 14:19 поступило сообщение о пожаре на улице Стрелочников. «На площади 120 квадратных метров горит мусор в неэксплуатируемом здании. В тушении пожара участвуют 13 специалистов и четыре единицы спецтехники. Огнеборцы прилагают все усилия по локализации возгорания», — уточнили в пресс-службе. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Железнодорожном районе Екатеринбурга поднимается столб черного дыма. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Дым видно даже из Исторического сквера. Судя по всему, пожар где-то в районе железнодорожного вокзала», — делится очевидец. В ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU рассказали, что в 14:19 поступило сообщение о пожаре на улице Стрелочников. «На площади 120 квадратных метров горит мусор в неэксплуатируемом здании. В тушении пожара участвуют 13 специалистов и четыре единицы спецтехники. Огнеборцы прилагают все усилия по локализации возгорания», — уточнили в пресс-службе.