В центре Екатеринбурга заметили черный столб дыма. Фото

В центре Екатеринбурга горит мусор в заброшенном здании
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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение, возгорание, пожарные
Пожарные прилагают все усилия для локализации возгорания Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга поднимается столб черного дыма. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Дым видно даже из Исторического сквера. Судя по всему, пожар где-то в районе железнодорожного вокзала», — делится очевидец.

В ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU рассказали, что в 14:19 поступило сообщение о пожаре на улице Стрелочников. «На площади 120 квадратных метров горит мусор в неэксплуатируемом здании. В тушении пожара участвуют 13 специалистов и четыре единицы спецтехники. Огнеборцы прилагают все усилия по локализации возгорания», — уточнили в пресс-службе.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга поднимается столб черного дыма. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Дым видно даже из Исторического сквера. Судя по всему, пожар где-то в районе железнодорожного вокзала», — делится очевидец. В ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU рассказали, что в 14:19 поступило сообщение о пожаре на улице Стрелочников. «На площади 120 квадратных метров горит мусор в неэксплуатируемом здании. В тушении пожара участвуют 13 специалистов и четыре единицы спецтехники. Огнеборцы прилагают все усилия по локализации возгорания», — уточнили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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