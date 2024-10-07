Пожарные прилагают все усилия для локализации возгорания
В Железнодорожном районе Екатеринбурга поднимается столб черного дыма. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«Дым видно даже из Исторического сквера. Судя по всему, пожар где-то в районе железнодорожного вокзала», — делится очевидец.
В ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU рассказали, что в 14:19 поступило сообщение о пожаре на улице Стрелочников. «На площади 120 квадратных метров горит мусор в неэксплуатируемом здании. В тушении пожара участвуют 13 специалистов и четыре единицы спецтехники. Огнеборцы прилагают все усилия по локализации возгорания», — уточнили в пресс-службе.
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