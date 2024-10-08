В Екатеринбурге подорожал популярный бензин. Инфографика

В Екатеринбурге подорожал бензин марки АИ-95

08 октября 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

На некоторых АЗС бензин АИ-95 подорожал на 4,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге топливо АИ-95 за две недели подорожало на 4,5% на некоторых заправках. Колебания цен заметил корреспондент URA.RU. На АЗС «Башнефть» 95-й стоит 55,05 рублей за литр. Тогда как 26 сентября он стоил 52,70 рублей — рост цены произошел на 4,5%. Некоторые заправки сети «Опти» подняли цену на этот вид топлива до 57,95 рублей; еще две недели назад он стоил 55,90 рублей (+3,6%). Бензин АИ-92 незначительно подорожал. Так на 0,7% выросла цена на заправках Varta, теперь литр можно налить за 52,45 рублей вместо 52,05 рублей. В сети «Газпромнефть» 92-й стоит 53,70 рублей за литр (+0,5%), а в «Опти» он подорожал на 0,4% и стал стоить 52,45 рублей. АИ-98 подорожал на заправках «Татнефти» (+0,6%); один литр стоит 76,90 рублей. Стоимость дизельного топлива не изменилась или снизилась на некоторых АЗС. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге топливо АИ-95 за две недели подорожало на 4,5% на некоторых заправках. Колебания цен заметил корреспондент URA.RU. На АЗС «Башнефть» 95-й стоит 55,05 рублей за литр. Тогда как 26 сентября он стоил 52,70 рублей — рост цены произошел на 4,5%. Некоторые заправки сети «Опти» подняли цену на этот вид топлива до 57,95 рублей; еще две недели назад он стоил 55,90 рублей (+3,6%). Бензин АИ-92 незначительно подорожал. Так на 0,7% выросла цена на заправках Varta, теперь литр можно налить за 52,45 рублей вместо 52,05 рублей. В сети «Газпромнефть» 92-й стоит 53,70 рублей за литр (+0,5%), а в «Опти» он подорожал на 0,4% и стал стоить 52,45 рублей. АИ-98 подорожал на заправках «Татнефти» (+0,6%); один литр стоит 76,90 рублей. Стоимость дизельного топлива не изменилась или снизилась на некоторых АЗС.