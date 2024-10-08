В Екатеринбурге мать-одиночка с дочерью-инвалидом попали под угрозу депортации

08 октября 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Суд назначил семье 150 часов обязательных работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский облсуд отменил решение Туринского райсуда о выдворении из страны 49-летней гражданки Киргизии Оксаны Фарафоновой и ее 14-летней дочки-инвалида за нарушение миграционного законодательства. Наказание было заменено на 150 часов обязательных работ, рассказали в пресс-службе региональной инстанции. «Учитывая, что никаких действий женщина не предпринимает, чтобы легализовать свое пребывание в России, официально не трудоустраивается и не проживает по месту регистрации, суд назначил ей наказание в виде административного штрафа и выдворения за пределы РФ. Постановление суда было обжаловано в вышестоящей инстанции», — следует из сообщения. Фарафонова проживает в Свердловской области с 2018 года. С того момента она ничего не сделала для официального оформления своего статуса в РФ. Женщина переехала в Россию после продажи своей собственности в Кыргызстане, чтобы быть рядом со своей пожилой матерью, хотя и не живет с ней. В России Фарафонова родила дочь и оформила для нее кыргызское гражданство, но так и не решила вопросы, касающиеся своего миграционного положения. В 2022 году за фиктивную регистрацию и нарушение миграционного законодательства Туринский райсуд наложил на нее штраф в размере двух тысяч рублей, который она до сих пор не оплатила. Через два года Фарафонова снова столкнулась с санкциями из-за нарушения миграционных правил. Из-за ее бездействия по легализации пребывания в стране, отсутствия официальной работы и фактического проживания по зарегистрированному адресу, суд вынес решение об административном штрафе и депортации из РФ. Это решение было оспорено в апелляционной инстанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский облсуд отменил решение Туринского райсуда о выдворении из страны 49-летней гражданки Киргизии Оксаны Фарафоновой и ее 14-летней дочки-инвалида за нарушение миграционного законодательства. Наказание было заменено на 150 часов обязательных работ, рассказали в пресс-службе региональной инстанции. «Учитывая, что никаких действий женщина не предпринимает, чтобы легализовать свое пребывание в России, официально не трудоустраивается и не проживает по месту регистрации, суд назначил ей наказание в виде административного штрафа и выдворения за пределы РФ. Постановление суда было обжаловано в вышестоящей инстанции», — следует из сообщения. Фарафонова проживает в Свердловской области с 2018 года. С того момента она ничего не сделала для официального оформления своего статуса в РФ. Женщина переехала в Россию после продажи своей собственности в Кыргызстане, чтобы быть рядом со своей пожилой матерью, хотя и не живет с ней. В России Фарафонова родила дочь и оформила для нее кыргызское гражданство, но так и не решила вопросы, касающиеся своего миграционного положения. В 2022 году за фиктивную регистрацию и нарушение миграционного законодательства Туринский райсуд наложил на нее штраф в размере двух тысяч рублей, который она до сих пор не оплатила. Через два года Фарафонова снова столкнулась с санкциями из-за нарушения миграционных правил. Из-за ее бездействия по легализации пребывания в стране, отсутствия официальной работы и фактического проживания по зарегистрированному адресу, суд вынес решение об административном штрафе и депортации из РФ. Это решение было оспорено в апелляционной инстанции.