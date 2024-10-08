Пермяки устроили ажиотаж вокруг рейсов в Египет до конца осени

Жители Перми скупили практически все билеты на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из аэропорта «Большое Савино». На вылеты в октябре и ноябре осталось всего 29 мест, сообщила директор пермской туристической фирмы «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале «Горящие туры от Алины».
«Последние места в Египет из Перми на осень. На рейсы в Шарм-эль-Шейх 10 октября осталось два места, 18 октября — одно место, 8 ноября — пять мест, 19 ноября — девять мест и 29 ноября — 12 мест», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на путевки в октябре цены начинаются от 101,5 тысячи рублей на человека при двухместном размещении. В ноябре стоимость ниже — от 76,9 тысячи рублей. Длительность туров — от девяти до десяти дней. Корреспонденту агентства Алина Балыбердина рассказала, что также пермяки могут полететь на побережье Красного моря из аэропорта «Большое Савино» с пересадкой через турецкий город Анталья. На эти рейсы мест намного больше, а путевки стоят дешевле.
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