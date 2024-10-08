Пермяки устроили ажиотаж вокруг рейсов в Египет до конца осени

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Пермяки осенью предпочитают отдыхать в Египте
Пермяки осенью предпочитают отдыхать в Египте Фото:

Жители Перми скупили практически все билеты на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из аэропорта «Большое Савино». На вылеты в октябре и ноябре осталось всего 29 мест, сообщила директор пермской туристической фирмы «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале «Горящие туры от Алины».

«Последние места в Египет из Перми на осень. На рейсы в Шарм-эль-Шейх 10 октября осталось два места, 18 октября — одно место, 8 ноября — пять мест, 19 ноября — девять мест и 29 ноября — 12 мест», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на путевки в октябре цены начинаются от 101,5 тысячи рублей на человека при двухместном размещении. В ноябре стоимость ниже — от 76,9 тысячи рублей. Длительность туров — от девяти до десяти дней. Корреспонденту агентства Алина Балыбердина рассказала, что также пермяки могут полететь на побережье Красного моря из аэропорта «Большое Савино» с пересадкой через турецкий город Анталья. На эти рейсы мест намного больше, а путевки стоят дешевле.

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Жители Перми скупили практически все билеты на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из аэропорта «Большое Савино». На вылеты в октябре и ноябре осталось всего 29 мест, сообщила директор пермской туристической фирмы «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале «Горящие туры от Алины». «Последние места в Египет из Перми на осень. На рейсы в Шарм-эль-Шейх 10 октября осталось два места, 18 октября — одно место, 8 ноября — пять мест, 19 ноября — девять мест и 29 ноября — 12 мест», — сказано в сообщении. Уточняется, что на путевки в октябре цены начинаются от 101,5 тысячи рублей на человека при двухместном размещении. В ноябре стоимость ниже — от 76,9 тысячи рублей. Длительность туров — от девяти до десяти дней. Корреспонденту агентства Алина Балыбердина рассказала, что также пермяки могут полететь на побережье Красного моря из аэропорта «Большое Савино» с пересадкой через турецкий город Анталья. На эти рейсы мест намного больше, а путевки стоят дешевле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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