Владелец пермского кафе планирует кормить гостей ресторанными чебуреками

Владелец пермского кафе «Чебурек» Игорь Кротов сделает ребрендинг заведения. На месте кафе откроют ресторан, где будут готовить чебуреки высокой кухни.
«Это небольшой уютный ресторанчик с хорошим сервисом, где к приготовлению чебуреков и пельменей подходят как к блюдам высокой кухни. Меню расширять и менять не будем, только чуть больше внимания уделим пельменям», — пишет telegram-канал in vino papulos со ссылкой на Кротова.
Уточняется, что ресторатор уже зарегистрировал товарный знак с названием нового заведения. Также Кротов планирует открыть вторую точку в Перми, и сейчас ищет подходящее место.
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