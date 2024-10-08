08 октября 2024

Владелец пермского кафе планирует кормить гостей ресторанными чебуреками

© Служба новостей «URA.RU»
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В новом ресторане гостей будут кормить чебуреками с разными начинками
В новом ресторане гостей будут кормить чебуреками с разными начинками Фото:

Владелец пермского кафе «Чебурек» Игорь Кротов сделает ребрендинг заведения. На месте кафе откроют ресторан, где будут готовить чебуреки высокой кухни.

«Это небольшой уютный ресторанчик с хорошим сервисом, где к приготовлению чебуреков и пельменей подходят как к блюдам высокой кухни. Меню расширять и менять не будем, только чуть больше внимания уделим пельменям», — пишет telegram-канал in vino papulos со ссылкой на Кротова.

Уточняется, что ресторатор уже зарегистрировал товарный знак с названием нового заведения. Также Кротов планирует открыть вторую точку в Перми, и сейчас ищет подходящее место.

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Владелец пермского кафе «Чебурек» Игорь Кротов сделает ребрендинг заведения. На месте кафе откроют ресторан, где будут готовить чебуреки высокой кухни. «Это небольшой уютный ресторанчик с хорошим сервисом, где к приготовлению чебуреков и пельменей подходят как к блюдам высокой кухни. Меню расширять и менять не будем, только чуть больше внимания уделим пельменям», — пишет telegram-канал in vino papulos со ссылкой на Кротова. Уточняется, что ресторатор уже зарегистрировал товарный знак с названием нового заведения. Также Кротов планирует открыть вторую точку в Перми, и сейчас ищет подходящее место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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