Пермские власти потратят миллионы на ремонт муниципальной дороги

Пермские власти ищут подрядчика для ремонта дороги Большая Соснова-Малая Соснова
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Пятьдесят пятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, ремонт моста, ямы на дороге, плохая дорога, яма на дороге, разбитая дорога, мост 40-летия комсомола
Ремонтные работы необходимо завершить 19 июня 2025 года Фото:

Власти Большесосновского округа Пермского края через электронные торги ищут подрядчика для ремонта автодороги Большая Соснова — Малая Соснова. Работы оценили почти в девять миллионов рублей.

«Ремонт автомобильной дороги Большая Соснова — Малая Соснова км 000+375 — км 000+640. Начальная (максимальная) цена контракта — 8,8 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Отдел капитального строительства“ Большесосновского муниципального округа Пермского края», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Подрядчику необходимо произвести фрезеровку участка дороги, ремонт поврежденных зон, устройство шва-стыка, выравнивающего слоя из асфальтобетона и покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, а также ремонт покрытия на съездах и обочинах. Работы необходимо выполнить с 1 мая по 19 июня 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Чердынского округа Пермского края через электронные торги ищут подрядчика для ремонта проблемной автодороги Чердынь — Бондюг. Этот участок дорожного полотна серьезно пострадал из-за проезда по нему большегрузов.

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Власти Большесосновского округа Пермского края через электронные торги ищут подрядчика для ремонта автодороги Большая Соснова — Малая Соснова. Работы оценили почти в девять миллионов рублей. «Ремонт автомобильной дороги Большая Соснова — Малая Соснова км 000+375 — км 000+640. Начальная (максимальная) цена контракта — 8,8 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Отдел капитального строительства“ Большесосновского муниципального округа Пермского края», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Подрядчику необходимо произвести фрезеровку участка дороги, ремонт поврежденных зон, устройство шва-стыка, выравнивающего слоя из асфальтобетона и покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, а также ремонт покрытия на съездах и обочинах. Работы необходимо выполнить с 1 мая по 19 июня 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Чердынского округа Пермского края через электронные торги ищут подрядчика для ремонта проблемной автодороги Чердынь — Бондюг. Этот участок дорожного полотна серьезно пострадал из-за проезда по нему большегрузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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