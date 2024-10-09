Пермские власти потратят миллионы на ремонт муниципальной дороги

Пермские власти ищут подрядчика для ремонта дороги Большая Соснова-Малая Соснова

09 октября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Ремонтные работы необходимо завершить 19 июня 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Большесосновского округа Пермского края через электронные торги ищут подрядчика для ремонта автодороги Большая Соснова — Малая Соснова. Работы оценили почти в девять миллионов рублей. «Ремонт автомобильной дороги Большая Соснова — Малая Соснова км 000+375 — км 000+640. Начальная (максимальная) цена контракта — 8,8 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Отдел капитального строительства“ Большесосновского муниципального округа Пермского края», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Подрядчику необходимо произвести фрезеровку участка дороги, ремонт поврежденных зон, устройство шва-стыка, выравнивающего слоя из асфальтобетона и покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, а также ремонт покрытия на съездах и обочинах. Работы необходимо выполнить с 1 мая по 19 июня 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Чердынского округа Пермского края через электронные торги ищут подрядчика для ремонта проблемной автодороги Чердынь — Бондюг. Этот участок дорожного полотна серьезно пострадал из-за проезда по нему большегрузов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Большесосновского округа Пермского края через электронные торги ищут подрядчика для ремонта автодороги Большая Соснова — Малая Соснова. Работы оценили почти в девять миллионов рублей. «Ремонт автомобильной дороги Большая Соснова — Малая Соснова км 000+375 — км 000+640. Начальная (максимальная) цена контракта — 8,8 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Отдел капитального строительства“ Большесосновского муниципального округа Пермского края», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Подрядчику необходимо произвести фрезеровку участка дороги, ремонт поврежденных зон, устройство шва-стыка, выравнивающего слоя из асфальтобетона и покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, а также ремонт покрытия на съездах и обочинах. Работы необходимо выполнить с 1 мая по 19 июня 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Чердынского округа Пермского края через электронные торги ищут подрядчика для ремонта проблемной автодороги Чердынь — Бондюг. Этот участок дорожного полотна серьезно пострадал из-за проезда по нему большегрузов.