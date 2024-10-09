Как можно заразиться вирусом Марбург: врач заявил о нескольких путях

Инфекционист Вознесенский: вирус передается через немытые бананы и животных

10 октября 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы Фото: Илья Московец © URA.RU Инфекционист Сергей Вознесенский заявил о нескольких путях заражения вирусом Марбург. Среди них — через инфицированных животных. При этом он отметил, что вероятность заражения воздушно-капельным путем очень низка. Как можно заразиться вирусом Марбург — в материале URA.RU. Новость по теме Грозит ли россиянам бушующая в Европе Марбургская лихорадка: симптомы, диагностика, способы передачи Симптомы, как можно заразиться вирусом Марбург Вирус Марбург, который относится к той же семейству, что и Эбола, вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку, рассказал Вознесенский. По словам инфекциониста, помимо пищевого пути передачи, вирус Марбург передается при близком контакте с людьми или животным, а также через немытые фрукты. Врач подчеркнул, что вероятность заражения воздушно-капельным путем очень низка и возможна лишь в редких случаях. Он рекомендовал тщательно мыть все овощи и фрукты перед употреблением, чтобы уменьшить риск инфицирования. Где обнаружили смертельный вирус Марбург На Украине зафиксирован случай заражения смертельным вирусом Марбург, который привез боец ВСУ из Польши после обучения, сообщает информационный канал Mash. «Его [вирус] привез военный из Польши, который проходил там обучение перед отправкой на фронт. Мужчину экстренно доставили в инфекционную больницу Ужгорода», — сообщает Mash. Дополнительно указывается, что до этого военнослужащий провел несколько месяцев в госпитале в немецком Щецине, где недавно были обнаружены вспышки вируса Марбург. Симптомы, проявленные у бойца ВСУ, включают кровотечение из глаз и диарею — характерные признаки инфекции Марбург, передает «Царьград». В настоящее время он и его сослуживцы находятся на карантине. Вирус Марбург относится к тем же семействам, что и Эбола, и может вызывать тяжелые геморрагические лихорадки. Что говорят в Роспотребнадзоре Ученые из государственного научного центра «Вектор» завершили доклинические испытания вакцины против опасной лихорадки Марбург. «Разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность», — передает RT. Теперь перед учеными стоит задача проведения клинических испытаний. Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов подчеркнул, что в России не зарегистрировано случаев заражения лихорадкой Марбург. Кроме того, санврачи опровергли появившуюся в СМИ информацию о риске заражения Марбурга через фрукты, в том числе через бананы, передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инфекционист Сергей Вознесенский заявил о нескольких путях заражения вирусом Марбург. Среди них — через инфицированных животных. При этом он отметил, что вероятность заражения воздушно-капельным путем очень низка. Как можно заразиться вирусом Марбург — в материале URA.RU. Вирус Марбург, который относится к той же семейству, что и Эбола, вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку, рассказал Вознесенский. По словам инфекциониста, помимо пищевого пути передачи, вирус Марбург передается при близком контакте с людьми или животным, а также через немытые фрукты. Врач подчеркнул, что вероятность заражения воздушно-капельным путем очень низка и возможна лишь в редких случаях. Он рекомендовал тщательно мыть все овощи и фрукты перед употреблением, чтобы уменьшить риск инфицирования. На Украине зафиксирован случай заражения смертельным вирусом Марбург, который привез боец ВСУ из Польши после обучения, сообщает информационный канал Mash. «Его [вирус] привез военный из Польши, который проходил там обучение перед отправкой на фронт. Мужчину экстренно доставили в инфекционную больницу Ужгорода», — сообщает Mash. Дополнительно указывается, что до этого военнослужащий провел несколько месяцев в госпитале в немецком Щецине, где недавно были обнаружены вспышки вируса Марбург. Симптомы, проявленные у бойца ВСУ, включают кровотечение из глаз и диарею — характерные признаки инфекции Марбург, передает «Царьград». В настоящее время он и его сослуживцы находятся на карантине. Вирус Марбург относится к тем же семействам, что и Эбола, и может вызывать тяжелые геморрагические лихорадки. Ученые из государственного научного центра «Вектор» завершили доклинические испытания вакцины против опасной лихорадки Марбург. «Разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность», — передает RT. Теперь перед учеными стоит задача проведения клинических испытаний. Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов подчеркнул, что в России не зарегистрировано случаев заражения лихорадкой Марбург. Кроме того, санврачи опровергли появившуюся в СМИ информацию о риске заражения Марбурга через фрукты, в том числе через бананы, передает корреспондент URA.RU.