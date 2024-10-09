09 октября 2024

Снег выпал в 15 городах Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, трактор, зима, буран, вьюга, погода, непогода, коммунальные службы, снегопад, климат, снегоуборщик, дорожная техника, февраль
В заваленных снегом городах работает уборочная техника Фото:

Несколько городов Свердловской области завалило снегом к вечеру 9 октября, а на утро следующего дня непогода разошлась по Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Верхней Салде и другим городам. Всего снегом завалило 15 городов. Об этом URA.RU рассказали читатели.

По словам собеседников, первыми под снег попали Нижний Тагил, Верхняя Салда, Нижняя Салда, Серов, Кушва и Североуральск. Ранним утром 10 октября осадки выпали в Красноуральске, Алапаевске, Качканаре, Ирбите, Камышлове, Верхотурье, Екатеринбурге, Горноуральском и Туринском городских округах, а также в поселках Шамары, Махнево и Висим.

Дорожные службы Свердловской области из-за непогоды перевели в режим повышенной готовности. Уборочная техника активно работает не только в населенных пунктах, но и на некоторых трассах. На Серовский тракт были выведены дополнительные экипажи ДПС. Следите за снегопадом в онлайн-трансляции URA.RU.

Утром жители Красноуральска обнуражили горы снега
Утром жители Красноуральска обнуражили горы снега
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько городов Свердловской области завалило снегом к вечеру 9 октября, а на утро следующего дня непогода разошлась по Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Верхней Салде и другим городам. Всего снегом завалило 15 городов. Об этом URA.RU рассказали читатели. По словам собеседников, первыми под снег попали Нижний Тагил, Верхняя Салда, Нижняя Салда, Серов, Кушва и Североуральск. Ранним утром 10 октября осадки выпали в Красноуральске, Алапаевске, Качканаре, Ирбите, Камышлове, Верхотурье, Екатеринбурге, Горноуральском и Туринском городских округах, а также в поселках Шамары, Махнево и Висим. Дорожные службы Свердловской области из-за непогоды перевели в режим повышенной готовности. Уборочная техника активно работает не только в населенных пунктах, но и на некоторых трассах. На Серовский тракт были выведены дополнительные экипажи ДПС. Следите за снегопадом в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...