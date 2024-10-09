Несколько городов Свердловской области завалило снегом к вечеру 9 октября, а на утро следующего дня непогода разошлась по Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Верхней Салде и другим городам. Всего снегом завалило 15 городов. Об этом URA.RU рассказали читатели.
По словам собеседников, первыми под снег попали Нижний Тагил, Верхняя Салда, Нижняя Салда, Серов, Кушва и Североуральск. Ранним утром 10 октября осадки выпали в Красноуральске, Алапаевске, Качканаре, Ирбите, Камышлове, Верхотурье, Екатеринбурге, Горноуральском и Туринском городских округах, а также в поселках Шамары, Махнево и Висим.
Дорожные службы Свердловской области из-за непогоды перевели в режим повышенной готовности. Уборочная техника активно работает не только в населенных пунктах, но и на некоторых трассах. На Серовский тракт были выведены дополнительные экипажи ДПС. Следите за снегопадом в онлайн-трансляции URA.RU.
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