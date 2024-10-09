Происшествия Криминал Спецназ Росгвардии в Челябинске эпично задержал иностранных наркоторговцев. Видео Спецназ Росгвардии штурмом накрыл квартиру иностранных наркоторговцев 10 октября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 + СОБР «Гром» устроил эпичный штурм квартиры преступников Фото: Илья Московец © URA.RU Спецотряд «Гром» Росгвардии Челябинской области эпично задержал иностранных наркоторговцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, штурм квартиры проводился в том числе через окно. «По месту временного проживания задержаны двое выходцев из ближнего зарубежья, у которых изъято около 300 граммов героина. Чтобы фигуранты не смогли избавиться от улик, штурм проводился в том числе через окно», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. Там отметили, что наркотики мигранты хотели сбыть через интернет-магазин. Им грозит срок в колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спецотряд «Гром» Росгвардии Челябинской области эпично задержал иностранных наркоторговцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, штурм квартиры проводился в том числе через окно. «По месту временного проживания задержаны двое выходцев из ближнего зарубежья, у которых изъято около 300 граммов героина. Чтобы фигуранты не смогли избавиться от улик, штурм проводился в том числе через окно», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. Там отметили, что наркотики мигранты хотели сбыть через интернет-магазин. Им грозит срок в колонии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям