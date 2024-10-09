СОБР «Гром» устроил эпичный штурм квартиры преступников
Спецотряд «Гром» Росгвардии Челябинской области эпично задержал иностранных наркоторговцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, штурм квартиры проводился в том числе через окно.
«По месту временного проживания задержаны двое выходцев из ближнего зарубежья, у которых изъято около 300 граммов героина. Чтобы фигуранты не смогли избавиться от улик, штурм проводился в том числе через окно», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.
Там отметили, что наркотики мигранты хотели сбыть через интернет-магазин. Им грозит срок в колонии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!