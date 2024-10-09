09 октября 2024

Спецназ Росгвардии в Челябинске эпично задержал иностранных наркоторговцев. Видео

Спецназ Росгвардии штурмом накрыл квартиру иностранных наркоторговцев
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , день оленевода, собр, спецназ, силовики в масках
СОБР «Гром» устроил эпичный штурм квартиры преступников Фото:

Спецотряд «Гром» Росгвардии Челябинской области эпично задержал иностранных наркоторговцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, штурм квартиры проводился в том числе через окно.

«По месту временного проживания задержаны двое выходцев из ближнего зарубежья, у которых изъято около 300 граммов героина. Чтобы фигуранты не смогли избавиться от улик, штурм проводился в том числе через окно», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

Там отметили, что наркотики мигранты хотели сбыть через интернет-магазин. Им грозит срок в колонии.

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Спецотряд «Гром» Росгвардии Челябинской области эпично задержал иностранных наркоторговцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, штурм квартиры проводился в том числе через окно. «По месту временного проживания задержаны двое выходцев из ближнего зарубежья, у которых изъято около 300 граммов героина. Чтобы фигуранты не смогли избавиться от улик, штурм проводился в том числе через окно», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. Там отметили, что наркотики мигранты хотели сбыть через интернет-магазин. Им грозит срок в колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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