Суд Чечни наказал владельца земельного участка в Чебаркульском районе (Челябинская область). Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной послужило неиспользование участка.
«Суд Чеченской республики наказал владельца 7,5 га челябинской сельхозземли за ее неиспользование и неисполнение предписания управления службы. В настоящее время постановление суда вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Собственника суд привлек к административной ответственности. Прибегнуть к наказанию пришлось после неисполнения предписания надзорного органа. До 31 мая пользователь был обязан удалить с участка сорную и древесно-кустарниковую растительность, но этого не сделал.
Материалы административного дела Россельхознадзор передал в судебный участок по месту жительства собственника. Земледелец зарегистрирован в Гудермесском районе Чечни. Суд оштрафовал собственника на 10 тысяч рублей.
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