09 октября 2024

Чеченский суд наказал челябинского владельца земли. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владельца земли суд штрафовал
Владельца земли суд штрафовал Фото:

Суд Чечни наказал владельца земельного участка в Чебаркульском районе (Челябинская область). Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной послужило неиспользование участка.

«Суд Чеченской республики наказал владельца 7,5 га челябинской сельхозземли за ее неиспользование и неисполнение предписания управления службы. В настоящее время постановление суда вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Собственника суд привлек к административной ответственности. Прибегнуть к наказанию пришлось после неисполнения предписания надзорного органа. До 31 мая пользователь был обязан удалить с участка сорную и древесно-кустарниковую растительность, но этого не сделал.

Материалы административного дела Россельхознадзор передал в судебный участок по месту жительства собственника. Земледелец зарегистрирован в Гудермесском районе Чечни. Суд оштрафовал собственника на 10 тысяч рублей.

Удалить растительность на участке собственник был обязан до конца мая, но этого не сделал
Удалить растительность на участке собственник был обязан до конца мая, но этого не сделал
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Чечни наказал владельца земельного участка в Чебаркульском районе (Челябинская область). Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной послужило неиспользование участка. «Суд Чеченской республики наказал владельца 7,5 га челябинской сельхозземли за ее неиспользование и неисполнение предписания управления службы. В настоящее время постановление суда вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Собственника суд привлек к административной ответственности. Прибегнуть к наказанию пришлось после неисполнения предписания надзорного органа. До 31 мая пользователь был обязан удалить с участка сорную и древесно-кустарниковую растительность, но этого не сделал. Материалы административного дела Россельхознадзор передал в судебный участок по месту жительства собственника. Земледелец зарегистрирован в Гудермесском районе Чечни. Суд оштрафовал собственника на 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...