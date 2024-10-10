Пожарные приехали в челябинский институт агроэкологии. Видео

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Пожарные учения на ЮУрГУ. Челябинск, мчс, пожар, спасатели, пожарные, пожарная машина
Огнеборцы быстро приехали на место и справились с условным пожаром Фото:

В челябинский институт агроэкологии приехали огнеборцы. По легенде, по причине неисправности электропроводки загорелась мебель. О проведении учений сообщили 10 октября в пресс-службе МЧС по региону.

«Тренировочные пожарно-тактические учения в Институте агроэкологии. Согласно сценарию, произошло возгорание мебели из-за неисправности электропроводки. Подразделения Копейского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли на место», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, подразделения Копейского пожарно-спасательного гарнизона быстро сориентировались, оперативно приехали на место. После чего они провели эвакуацию, разведку и оперативно справились с условным пожаром.

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В челябинский институт агроэкологии приехали огнеборцы. По легенде, по причине неисправности электропроводки загорелась мебель. О проведении учений сообщили 10 октября в пресс-службе МЧС по региону. «Тренировочные пожарно-тактические учения в Институте агроэкологии. Согласно сценарию, произошло возгорание мебели из-за неисправности электропроводки. Подразделения Копейского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли на место», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, подразделения Копейского пожарно-спасательного гарнизона быстро сориентировались, оперативно приехали на место. После чего они провели эвакуацию, разведку и оперативно справились с условным пожаром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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