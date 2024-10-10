Экс-менеджеры пермской «Телты» оштрафованы по делу о взятках

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Суд оштрафовал взяточников Фото:

Бывших топ-менеджеров пермского телефонного завода «Телта» оштрафовали за взятки начальнику одного из отделов главного управления связи Минобороны РФ. Об этом говорится в судебных материалах.

«Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу гендиректора ОАО „Пермский телефонный завод ‚Телта‘“ Алексея Высокова и главбуха предприятия Елены Гришиной. За дачу взяток на общую сумму 170 тысяч рублей суд назначил им по 2,5 млн рублей штрафа», — передает «Коммерсант» со ссылкой материалы дела.

Уточняется, что начальник одного из отделов главного управления связи Минобороны Сергей Слюсарь, которому предназначались взятки в виде телевизора, самоката и квадрокоптера — оштрафован на 2,5 млн рублей. Ему грозило до восьми лет лишения свободы, отмечает издание.

Ранее на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры «Телты» Высоков и Гришина. Им было предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Прокуратура просила для них реальные сроки. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны с 2014 по 2023 годы. Расследование уголовного дела было продлено до ноября.

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Бывших топ-менеджеров пермского телефонного завода «Телта» оштрафовали за взятки начальнику одного из отделов главного управления связи Минобороны РФ. Об этом говорится в судебных материалах. «Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу гендиректора ОАО „Пермский телефонный завод ‚Телта‘“ Алексея Высокова и главбуха предприятия Елены Гришиной. За дачу взяток на общую сумму 170 тысяч рублей суд назначил им по 2,5 млн рублей штрафа», — передает «Коммерсант» со ссылкой материалы дела. Уточняется, что начальник одного из отделов главного управления связи Минобороны Сергей Слюсарь, которому предназначались взятки в виде телевизора, самоката и квадрокоптера — оштрафован на 2,5 млн рублей. Ему грозило до восьми лет лишения свободы, отмечает издание. Ранее на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры «Телты» Высоков и Гришина. Им было предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Прокуратура просила для них реальные сроки. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны с 2014 по 2023 годы. Расследование уголовного дела было продлено до ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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