Врач назвал два продукта, которые спасут от рака

Крестоцветные овощи, такие как капуста и брокколи, способны защитить организм человека от рака. Об этом сообщил диетолог и консультант компании по производству рыбьего жира Wiley's Finest Торал Шах.
«Крестоцветные овощи снова в центре внимания, поскольку они обеспечивают так много важных преимуществ как для здоровья кишечника, так и для профилактики некоторых видов рака», — рассказал Шах в беседе с Express. Он также добавил, что осенью как раз открывается сезон капусты и брокколи, которые продаются в это время года по низким ценам.
По словам диетолога, крестоцветные овощи содержат витамины, минералы, клетчатку и каротиноиды, которые полезны для здоровья. При употреблении эти овощи образуют активные соединения, такие как индол и сульфорафан, которые могут защищать от рака, в том числе за счет противовоспалительных свойств и предотвращения метастазирования.
Исследования показывают, что диета, богатая крестоцветными овощами, может снизить риск различных видов рака. Примеры крестоцветных овощей включают брокколи, капусту, брюссельскую капусту, редис и многие другие.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что чеснок отличается противомикробной активностью и способен защитить от рака. По словам врача, чеснок также полезно употреблять при ОРВИ, аритмии, желчно-каменной болезни и многих других, поскольку этот продукт входит в семерку самых полезных.
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