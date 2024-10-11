Пенсионерка-инвалид выиграла суд у свердловских чиновников

Пенсионерка из села Колчедан отсудила жилье у администрации Каменского района
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран ВОВ Фаня Гуревич (Юлиус). Екатеринбург , пенсионерка, старость, обручальное кольцо, женские руки, руки старика, забота о стариках, забота о ветеранах
Старушка была вынуждена в суде доказывать, что имеет право на крышу над головой Фото:

Пенсионерка из села Колчедан (Свердловская область) Людмила Невьянцева выиграла суд против администрации Каменского городского округа, которая ранее лишила ее единственного жилья. Подробности URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы 75-летней женщины.

Ранее чиновники отсудили у Невьянцевой квартиру в бараке, которую она занимала по договору соцнайма. Жилье без горячей воды, ванны и туалета в постройке 1944 года и без того было ветхим, а с годами и вовсе пришло в упадок. В январе 2022 года в доме прорвало трубу отопления, и коммунальщики ее срезали вовсе. Жить в ледяном бараке стало невозможно, и старушка — инвалид второй группы — перебралась на время к знакомым. Она обращалась к местным властям с жалобами и надеждой, что дом сочтут аварийным и ей предоставят другое жилье. Однако узнала, что вместо этого чиновники через суд, тайком, вовсе выселили ее из квартиры.

«Доводом послужило то, что моя клиентка добровольно покинула жилище и не следила за ним, якобы из-за чего дом пришел в упадок. Однако мы с этим не согласились, поскольку в материалах дела есть документы, даже акты обследования, где видно, что Невьянцева эти акты подписывала и обращалась к чиновникам в разные годы». — объяснил Барсуков.

10 октября он на судебном заседании предоставил обоснования в защиту пенсионерки. Прокурор поддержал позицию юриста в том, что пожилая женщина вынужденно покинула жилплощадь. В итоге судья отменил предыдущее решение, оставив требования чиновников без удовлетворения. Когда новое решение вступит в законную силу, Людмила Невьянцева получит в мэрии ключи от квартиры и начнет обустраивать квартиру.

Так выглядит квартира в бараке, из которой пришлось съехать старушке и которую ранее отсудили чиновники
Так выглядит квартира в бараке, из которой пришлось съехать старушке и которую ранее отсудили чиновники
Фото:
Пенсионерка была потрясена тем, что ее лишили единственного жилья
Пенсионерка была потрясена тем, что ее лишили единственного жилья
Фото:

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Пенсионерка из села Колчедан (Свердловская область) Людмила Невьянцева выиграла суд против администрации Каменского городского округа, которая ранее лишила ее единственного жилья. Подробности URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы 75-летней женщины. Ранее чиновники отсудили у Невьянцевой квартиру в бараке, которую она занимала по договору соцнайма. Жилье без горячей воды, ванны и туалета в постройке 1944 года и без того было ветхим, а с годами и вовсе пришло в упадок. В январе 2022 года в доме прорвало трубу отопления, и коммунальщики ее срезали вовсе. Жить в ледяном бараке стало невозможно, и старушка — инвалид второй группы — перебралась на время к знакомым. Она обращалась к местным властям с жалобами и надеждой, что дом сочтут аварийным и ей предоставят другое жилье. Однако узнала, что вместо этого чиновники через суд, тайком, вовсе выселили ее из квартиры. «Доводом послужило то, что моя клиентка добровольно покинула жилище и не следила за ним, якобы из-за чего дом пришел в упадок. Однако мы с этим не согласились, поскольку в материалах дела есть документы, даже акты обследования, где видно, что Невьянцева эти акты подписывала и обращалась к чиновникам в разные годы». — объяснил Барсуков. 10 октября он на судебном заседании предоставил обоснования в защиту пенсионерки. Прокурор поддержал позицию юриста в том, что пожилая женщина вынужденно покинула жилплощадь. В итоге судья отменил предыдущее решение, оставив требования чиновников без удовлетворения. Когда новое решение вступит в законную силу, Людмила Невьянцева получит в мэрии ключи от квартиры и начнет обустраивать квартиру.
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