Пенсионерка-инвалид выиграла суд у свердловских чиновников

Пенсионерка из села Колчедан отсудила жилье у администрации Каменского района

11 октября 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Старушка была вынуждена в суде доказывать, что имеет право на крышу над головой Фото: Илья Московец © URA.RU Пенсионерка из села Колчедан (Свердловская область) Людмила Невьянцева выиграла суд против администрации Каменского городского округа, которая ранее лишила ее единственного жилья. Подробности URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы 75-летней женщины. Ранее чиновники отсудили у Невьянцевой квартиру в бараке, которую она занимала по договору соцнайма. Жилье без горячей воды, ванны и туалета в постройке 1944 года и без того было ветхим, а с годами и вовсе пришло в упадок. В январе 2022 года в доме прорвало трубу отопления, и коммунальщики ее срезали вовсе. Жить в ледяном бараке стало невозможно, и старушка — инвалид второй группы — перебралась на время к знакомым. Она обращалась к местным властям с жалобами и надеждой, что дом сочтут аварийным и ей предоставят другое жилье. Однако узнала, что вместо этого чиновники через суд, тайком, вовсе выселили ее из квартиры. «Доводом послужило то, что моя клиентка добровольно покинула жилище и не следила за ним, якобы из-за чего дом пришел в упадок. Однако мы с этим не согласились, поскольку в материалах дела есть документы, даже акты обследования, где видно, что Невьянцева эти акты подписывала и обращалась к чиновникам в разные годы». — объяснил Барсуков. 10 октября он на судебном заседании предоставил обоснования в защиту пенсионерки. Прокурор поддержал позицию юриста в том, что пожилая женщина вынужденно покинула жилплощадь. В итоге судья отменил предыдущее решение, оставив требования чиновников без удовлетворения. Когда новое решение вступит в законную силу, Людмила Невьянцева получит в мэрии ключи от квартиры и начнет обустраивать квартиру. Так выглядит квартира в бараке, из которой пришлось съехать старушке и которую ранее отсудили чиновники Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым Пенсионерка была потрясена тем, что ее лишили единственного жилья Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка из села Колчедан (Свердловская область) Людмила Невьянцева выиграла суд против администрации Каменского городского округа, которая ранее лишила ее единственного жилья. Подробности URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы 75-летней женщины. Ранее чиновники отсудили у Невьянцевой квартиру в бараке, которую она занимала по договору соцнайма. Жилье без горячей воды, ванны и туалета в постройке 1944 года и без того было ветхим, а с годами и вовсе пришло в упадок. В январе 2022 года в доме прорвало трубу отопления, и коммунальщики ее срезали вовсе. Жить в ледяном бараке стало невозможно, и старушка — инвалид второй группы — перебралась на время к знакомым. Она обращалась к местным властям с жалобами и надеждой, что дом сочтут аварийным и ей предоставят другое жилье. Однако узнала, что вместо этого чиновники через суд, тайком, вовсе выселили ее из квартиры. «Доводом послужило то, что моя клиентка добровольно покинула жилище и не следила за ним, якобы из-за чего дом пришел в упадок. Однако мы с этим не согласились, поскольку в материалах дела есть документы, даже акты обследования, где видно, что Невьянцева эти акты подписывала и обращалась к чиновникам в разные годы». — объяснил Барсуков. 10 октября он на судебном заседании предоставил обоснования в защиту пенсионерки. Прокурор поддержал позицию юриста в том, что пожилая женщина вынужденно покинула жилплощадь. В итоге судья отменил предыдущее решение, оставив требования чиновников без удовлетворения. Когда новое решение вступит в законную силу, Людмила Невьянцева получит в мэрии ключи от квартиры и начнет обустраивать квартиру.