В Сосновском районе (Челябинская область) 35-летняя водитель Volkswagen Polo получила травмы при столкновении с «КАМАЗом». Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, авария произошла на 35-м километре дороги.
«Водитель-женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по предварительным данным, не справилась с управлением. Она допустила занос транспортного средства, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем „КАМАЗ“», — заявили в Госавтоинспекции.
В результате аварии водитель легкового автомобиля была госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
На регион обрушились осадки в виде дождя и снега. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям быть внимательными на дорогах, соблюдая правила движения.
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