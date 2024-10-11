Под Челябинском водитель иномарки покалечилась в ДТП с грузовиком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После ДТП женщину госпитализировали
После ДТП женщину госпитализировали Фото:

В Сосновском районе (Челябинская область) 35-летняя водитель Volkswagen Polo получила травмы при столкновении с «КАМАЗом». Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, авария произошла на 35-м километре дороги.

«Водитель-женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по предварительным данным, не справилась с управлением. Она допустила занос транспортного средства, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем „КАМАЗ“», — заявили в Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель легкового автомобиля была госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

На регион обрушились осадки в виде дождя и снега. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям быть внимательными на дорогах, соблюдая правила движения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сосновском районе (Челябинская область) 35-летняя водитель Volkswagen Polo получила травмы при столкновении с «КАМАЗом». Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, авария произошла на 35-м километре дороги. «Водитель-женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по предварительным данным, не справилась с управлением. Она допустила занос транспортного средства, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем „КАМАЗ“», — заявили в Госавтоинспекции. В результате аварии водитель легкового автомобиля была госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. На регион обрушились осадки в виде дождя и снега. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям быть внимательными на дорогах, соблюдая правила движения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...