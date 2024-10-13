13 октября 2024

Мэрия Челябинска отправит инспекторов в обледеневшие дворы

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольные выезды проведут по обращениям граждан
Контрольные выезды проведут по обращениям граждан Фото:

Врип мэра Челябинска Александр Астахов поручил усилить посыпку дворов противогололедной смесью и организовать контрольные выезды по жалобам горожан на уборку этих территорий. Об этом он сообщил на аппаратном совещании 14 октября.

«Я прошу с учетом температурного графика с акцентировать на этой неделе внимание на подсыпке противогололедной смесью управляющими кампаниями. Также даю поручение на этой неделе осуществить контрольные выезды по обращениям граждан по содержанию общего имущества и дворовых территорий», — распорядился к главам районов Астахов.

В свою очередь руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов отметил, что на данный момент для уборки наледи и снега во дворах привлекли 1 тысячу 423 дворника. Службы расчищают наледь у подъездов и тротуаров, также участки посыпаются песко-соляной смесью.

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Врип мэра Челябинска Александр Астахов поручил усилить посыпку дворов противогололедной смесью и организовать контрольные выезды по жалобам горожан на уборку этих территорий. Об этом он сообщил на аппаратном совещании 14 октября. «Я прошу с учетом температурного графика с акцентировать на этой неделе внимание на подсыпке противогололедной смесью управляющими кампаниями. Также даю поручение на этой неделе осуществить контрольные выезды по обращениям граждан по содержанию общего имущества и дворовых территорий», — распорядился к главам районов Астахов. В свою очередь руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов отметил, что на данный момент для уборки наледи и снега во дворах привлекли 1 тысячу 423 дворника. Службы расчищают наледь у подъездов и тротуаров, также участки посыпаются песко-соляной смесью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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