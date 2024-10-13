Мэрия Челябинска отправит инспекторов в обледеневшие дворы

Врип мэра Челябинска Александр Астахов поручил усилить посыпку дворов противогололедной смесью и организовать контрольные выезды по жалобам горожан на уборку этих территорий. Об этом он сообщил на аппаратном совещании 14 октября.
«Я прошу с учетом температурного графика с акцентировать на этой неделе внимание на подсыпке противогололедной смесью управляющими кампаниями. Также даю поручение на этой неделе осуществить контрольные выезды по обращениям граждан по содержанию общего имущества и дворовых территорий», — распорядился к главам районов Астахов.
В свою очередь руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов отметил, что на данный момент для уборки наледи и снега во дворах привлекли 1 тысячу 423 дворника. Службы расчищают наледь у подъездов и тротуаров, также участки посыпаются песко-соляной смесью.
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