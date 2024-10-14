В Тюмени резко подорожала аренда «однушек» и «трешек»

В Тюмени на 10% выросла стоимость аренды квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильнее всего подорожали трехкомнатные квартиры
Сильнее всего подорожали трехкомнатные квартиры Фото:

В Тюмени аренда однокомнатных и трехкомнатных квартир за третий квартал года подорожала более чем на 10%. Такая информация указана на сайте «Мир квартир».

«Ставки аренды квартир в городах РФ. Тюмень, аренда однокомнатной квартиры — 26,9 тысяч рублей в месяц, прирост за третий квартал года составил 10,8%. Трехкомнатные квартиры — 41,2 тысяча рублей, прирост — 10,9%», — указано на сайте портала.

Также и выросли в цене двухкомнатные квартиры. В среднем их аренда обойдется в 33,6 тысячи рублей.

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В Тюмени аренда однокомнатных и трехкомнатных квартир за третий квартал года подорожала более чем на 10%. Такая информация указана на сайте «Мир квартир». «Ставки аренды квартир в городах РФ. Тюмень, аренда однокомнатной квартиры — 26,9 тысяч рублей в месяц, прирост за третий квартал года составил 10,8%. Трехкомнатные квартиры — 41,2 тысяча рублей, прирост — 10,9%», — указано на сайте портала. Также и выросли в цене двухкомнатные квартиры. В среднем их аренда обойдется в 33,6 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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