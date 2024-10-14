В Тюмени резко подорожала аренда «однушек» и «трешек»

Сильнее всего подорожали трехкомнатные квартиры
В Тюмени аренда однокомнатных и трехкомнатных квартир за третий квартал года подорожала более чем на 10%. Такая информация указана на сайте «Мир квартир».
«Ставки аренды квартир в городах РФ. Тюмень, аренда однокомнатной квартиры — 26,9 тысяч рублей в месяц, прирост за третий квартал года составил 10,8%. Трехкомнатные квартиры — 41,2 тысяча рублей, прирост — 10,9%», — указано на сайте портала.
Также и выросли в цене двухкомнатные квартиры. В среднем их аренда обойдется в 33,6 тысячи рублей.
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