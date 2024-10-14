Челябинские спортсмены пожаловались на лед с ямами и холод на катке. Фото

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Ольга Фаткулина, серебряная медалистка Олимпийских игр Сочи-2014. Челябинск, каток, лед, спорт, ледовый дворец
На катке холодно и травмоопасно проводить тренировки Фото:

Родители юных спортсменов, которые занимаются на катке «Умка» в Магнитогорске Челябинской области, вновь пожаловались на некачественный лед, который может привести к травмам детей. Кроме того, на территории спортивного объекта очень холодно.

«Лед в ужасном состоянии, мало того, на арене очень холодно, температура минусовая. Руководство тренерам на жалобы не отвечают и исправлять ничего не хотят», — сообщила Любовь Г. Согласно фотографии, дети занимаются фигурным катанием при минусовой температуре.

Родители рассказали, что боятся за своих детей, которые могут получить серьезные травмы из-за неровного льда. Дети очень хотят заниматься, но на таком льду и при минусовой температуре это практически невозможно. Они напомнили, что в марте уже жаловались на некачественный лед. Тогда в региональном минспорте URA.RU заверили, что проблема в закупке запчастей для ледоуборочной машины, при этом график заливки и обработки ледовой поверхности сохранен. В ведомстве пообещали сделать ровный лед.

Дети занимаются фигурным катанием при минусовой температуре
Дети занимаются фигурным катанием при минусовой температуре
И на неровном льду
И на неровном льду

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Родители юных спортсменов, которые занимаются на катке «Умка» в Магнитогорске Челябинской области, вновь пожаловались на некачественный лед, который может привести к травмам детей. Кроме того, на территории спортивного объекта очень холодно. «Лед в ужасном состоянии, мало того, на арене очень холодно, температура минусовая. Руководство тренерам на жалобы не отвечают и исправлять ничего не хотят», — сообщила Любовь Г. Согласно фотографии, дети занимаются фигурным катанием при минусовой температуре. Родители рассказали, что боятся за своих детей, которые могут получить серьезные травмы из-за неровного льда. Дети очень хотят заниматься, но на таком льду и при минусовой температуре это практически невозможно. Они напомнили, что в марте уже жаловались на некачественный лед. Тогда в региональном минспорте URA.RU заверили, что проблема в закупке запчастей для ледоуборочной машины, при этом график заливки и обработки ледовой поверхности сохранен. В ведомстве пообещали сделать ровный лед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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