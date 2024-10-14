Челябинские спортсмены пожаловались на лед с ямами и холод на катке. Фото

14 октября 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

На катке холодно и травмоопасно проводить тренировки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители юных спортсменов, которые занимаются на катке «Умка» в Магнитогорске Челябинской области, вновь пожаловались на некачественный лед, который может привести к травмам детей. Кроме того, на территории спортивного объекта очень холодно. «Лед в ужасном состоянии, мало того, на арене очень холодно, температура минусовая. Руководство тренерам на жалобы не отвечают и исправлять ничего не хотят», — сообщила Любовь Г. Согласно фотографии, дети занимаются фигурным катанием при минусовой температуре. Родители рассказали, что боятся за своих детей, которые могут получить серьезные травмы из-за неровного льда. Дети очень хотят заниматься, но на таком льду и при минусовой температуре это практически невозможно. Они напомнили, что в марте уже жаловались на некачественный лед. Тогда в региональном минспорте URA.RU заверили, что проблема в закупке запчастей для ледоуборочной машины, при этом график заливки и обработки ледовой поверхности сохранен. В ведомстве пообещали сделать ровный лед. Дети занимаются фигурным катанием при минусовой температуре Текслер, помоги, vk.com И на неровном льду Текслер, помоги, vk.com Скрин с видео Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители юных спортсменов, которые занимаются на катке «Умка» в Магнитогорске Челябинской области, вновь пожаловались на некачественный лед, который может привести к травмам детей. Кроме того, на территории спортивного объекта очень холодно. «Лед в ужасном состоянии, мало того, на арене очень холодно, температура минусовая. Руководство тренерам на жалобы не отвечают и исправлять ничего не хотят», — сообщила Любовь Г. Согласно фотографии, дети занимаются фигурным катанием при минусовой температуре. Родители рассказали, что боятся за своих детей, которые могут получить серьезные травмы из-за неровного льда. Дети очень хотят заниматься, но на таком льду и при минусовой температуре это практически невозможно. Они напомнили, что в марте уже жаловались на некачественный лед. Тогда в региональном минспорте URA.RU заверили, что проблема в закупке запчастей для ледоуборочной машины, при этом график заливки и обработки ледовой поверхности сохранен. В ведомстве пообещали сделать ровный лед.