Собчак набросилась на мэра Екатеринбурга из-за турналога

Собчак посоветовала мэру Екатеринбурга Орлову заняться уборкой улиц

15 октября 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак раскритиковала уборку улиц Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ксения Собчак отреагировала на возможное введение туристического налога в Екатеринбурге в размере 100 рублей, посоветовав мэру Алексею Орлову потратить заработанные деньги на «нормальную уборку улиц» в зимний период. С таким заявлением блогер выступила в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «От себя предложу мэру Екатеринбурга потратить деньги на нормальную уборку, а то он пообещал убирать город „не хуже“, чем прошлой зимой. А прошлой зимой, друзья, Орлов получил представление прокуратуры из-за многочисленных нарушений по содержанию городских дорог. Как говорится, думайте», — написала Собчак. Речь идет об аномальных снегопадах в декабре 2023 года. Тогда на улицах города образовалось снежное месиво. Руководителям районов поставили задачу усилить уборку города от снега, однако задачу провалили. После этого прокуратура внесла Орлову представление об устранении нарушений. Что касается турналога, то власти Екатеринбурга должны определиться до 1 декабря 2024-го, будут ли его вводить. На встрече с журналистами Орлов отметил, что является сторонником этого налога, деньги от которого, по его словам, пойдут на развитие внутреннего въездного туризма и поддержку событийных мероприятий. Ранее в беседе с URA.RU градоначальник отмечал, что туристический налог в Свердловской области может появиться с 1 января 2025 года. Вероятнее всего, первыми его введут 14 городов, входящие в Екатеринбургскую агломерацию. На нововведения повлиял закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, который разрешает местным властям вводить с 2025 года турналог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ксения Собчак отреагировала на возможное введение туристического налога в Екатеринбурге в размере 100 рублей, посоветовав мэру Алексею Орлову потратить заработанные деньги на «нормальную уборку улиц» в зимний период. С таким заявлением блогер выступила в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «От себя предложу мэру Екатеринбурга потратить деньги на нормальную уборку, а то он пообещал убирать город „не хуже“, чем прошлой зимой. А прошлой зимой, друзья, Орлов получил представление прокуратуры из-за многочисленных нарушений по содержанию городских дорог. Как говорится, думайте», — написала Собчак. Речь идет об аномальных снегопадах в декабре 2023 года. Тогда на улицах города образовалось снежное месиво. Руководителям районов поставили задачу усилить уборку города от снега, однако задачу провалили. После этого прокуратура внесла Орлову представление об устранении нарушений. Что касается турналога, то власти Екатеринбурга должны определиться до 1 декабря 2024-го, будут ли его вводить. На встрече с журналистами Орлов отметил, что является сторонником этого налога, деньги от которого, по его словам, пойдут на развитие внутреннего въездного туризма и поддержку событийных мероприятий. Ранее в беседе с URA.RU градоначальник отмечал, что туристический налог в Свердловской области может появиться с 1 января 2025 года. Вероятнее всего, первыми его введут 14 городов, входящие в Екатеринбургскую агломерацию. На нововведения повлиял закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, который разрешает местным властям вводить с 2025 года турналог.