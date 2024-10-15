В Челябинской области пропала 14-летняя девочка в розовой кофте

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Межрегиональный форум "Умный город. От пилотов - к промышленному внедрению" город Сатка Челябинская область, проезжая часть, столбы освещения, сатка
В Сатка объявили в розыск девочку-подростка Фото:

В городе Сатке Челябинской области объявили в розыск 14-летнюю девочку, которая 15 октября была последний раз замечена на улице Матросова и с тех пор о ее местонахождении неизвестно. Она была одета в розовую кофту с капюшоном. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

«Екатерина 2010 года рождения 15 октября 2024 года была замечена в Сатке у дома №8А на улице Матросова. С тех пор о ее местонахождении нет сведений. Была одета: короткая куртка синего цвета, кофта розовая с капюшоном», — отметили волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Поисковики также добавили, что на подростке были штаны темного цвета и черные кроссовки с белыми полосками. По сведениям очевидцев, девочку видели 12 октября на дискотеке во Дворце культуры соседнего города Бакала. А вчера — в Сатке на улице Солнечной. Располагающих какой-либо дополнительной информацией просят связаться по номерам полиции или волонтеров.

14-летняя девочка пропала в Сатке во вторник 15 октября
14-летняя девочка пропала в Сатке во вторник 15 октября

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В городе Сатке Челябинской области объявили в розыск 14-летнюю девочку, которая 15 октября была последний раз замечена на улице Матросова и с тех пор о ее местонахождении неизвестно. Она была одета в розовую кофту с капюшоном. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Екатерина 2010 года рождения 15 октября 2024 года была замечена в Сатке у дома №8А на улице Матросова. С тех пор о ее местонахождении нет сведений. Была одета: короткая куртка синего цвета, кофта розовая с капюшоном», — отметили волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Поисковики также добавили, что на подростке были штаны темного цвета и черные кроссовки с белыми полосками. По сведениям очевидцев, девочку видели 12 октября на дискотеке во Дворце культуры соседнего города Бакала. А вчера — в Сатке на улице Солнечной. Располагающих какой-либо дополнительной информацией просят связаться по номерам полиции или волонтеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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