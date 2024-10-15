В Челябинской области пропала 14-летняя девочка в розовой кофте

15 октября 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

В Сатка объявили в розыск девочку-подростка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Сатке Челябинской области объявили в розыск 14-летнюю девочку, которая 15 октября была последний раз замечена на улице Матросова и с тех пор о ее местонахождении неизвестно. Она была одета в розовую кофту с капюшоном. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Екатерина 2010 года рождения 15 октября 2024 года была замечена в Сатке у дома №8А на улице Матросова. С тех пор о ее местонахождении нет сведений. Была одета: короткая куртка синего цвета, кофта розовая с капюшоном», — отметили волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Поисковики также добавили, что на подростке были штаны темного цвета и черные кроссовки с белыми полосками. По сведениям очевидцев, девочку видели 12 октября на дискотеке во Дворце культуры соседнего города Бакала. А вчера — в Сатке на улице Солнечной. Располагающих какой-либо дополнительной информацией просят связаться по номерам полиции или волонтеров. 14-летняя девочка пропала в Сатке во вторник 15 октября Группа «„Легион-СПАС“ САТКА ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Сатке Челябинской области объявили в розыск 14-летнюю девочку, которая 15 октября была последний раз замечена на улице Матросова и с тех пор о ее местонахождении неизвестно. Она была одета в розовую кофту с капюшоном. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Екатерина 2010 года рождения 15 октября 2024 года была замечена в Сатке у дома №8А на улице Матросова. С тех пор о ее местонахождении нет сведений. Была одета: короткая куртка синего цвета, кофта розовая с капюшоном», — отметили волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Поисковики также добавили, что на подростке были штаны темного цвета и черные кроссовки с белыми полосками. По сведениям очевидцев, девочку видели 12 октября на дискотеке во Дворце культуры соседнего города Бакала. А вчера — в Сатке на улице Солнечной. Располагающих какой-либо дополнительной информацией просят связаться по номерам полиции или волонтеров.