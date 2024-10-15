В ХМАО прокуратура добилась отставки депутата по утрате доверия

Нефтеюганская межрайонная прокуратура через суд лишила мандата депутата думы Нефтеюганска из-за утраты доверия. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«Вопреки требованиям закона депутат думы г.Нефтеюганска предоставил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за 2020 — 2021 гг. Он скрыл полученные доходы от продажи автомобиля, утаил наличие в собственности транспортного средства», — следует из сообщения.
Прокуратура обратилась в суд с заявлением о прекращении полномочий депутата. Иск удовлетворили.
По данным источника URA.RU речь идет о Яне Ковале. «Народный избранник успел сложить полномочия за неделю до суда, чтобы не испортить трудовую книжку», — поделился собеседник агентства.
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