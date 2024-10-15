15 октября 2024

В ХМАО прокуратура добилась отставки депутата по утрате доверия

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным инсайдера, из думы Нефтеюганска был уволен Ян Коваль
По данным инсайдера, из думы Нефтеюганска был уволен Ян Коваль Фото:

Нефтеюганская межрайонная прокуратура через суд лишила мандата депутата думы Нефтеюганска из-за утраты доверия. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Вопреки требованиям закона депутат думы г.Нефтеюганска предоставил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за 2020 — 2021 гг. Он скрыл полученные доходы от продажи автомобиля, утаил наличие в собственности транспортного средства», — следует из сообщения.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о прекращении полномочий депутата. Иск удовлетворили.

По данным источника URA.RU речь идет о Яне Ковале. «Народный избранник успел сложить полномочия за неделю до суда, чтобы не испортить трудовую книжку», — поделился собеседник агентства.

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Нефтеюганская межрайонная прокуратура через суд лишила мандата депутата думы Нефтеюганска из-за утраты доверия. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Вопреки требованиям закона депутат думы г.Нефтеюганска предоставил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за 2020 — 2021 гг. Он скрыл полученные доходы от продажи автомобиля, утаил наличие в собственности транспортного средства», — следует из сообщения. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о прекращении полномочий депутата. Иск удовлетворили. По данным источника URA.RU речь идет о Яне Ковале. «Народный избранник успел сложить полномочия за неделю до суда, чтобы не испортить трудовую книжку», — поделился собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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