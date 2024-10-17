Водителей предупредили о серьезной опасности на свердловских трассах

Свердловских водителей предупредили о гололедице на трассах P-242, P-351 и M-5

17 октября 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Гололед прогнозируют сразу на трех трассах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дорожники выпустили предупреждение о сильной гололедице на трассах P-242, P-351 и M-5 «Урал» 18 октября. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 18 октября местами на дорогах будет гололедица», — следует из сообщения. Речь идет об участках трасс между Екатеринбургом, Пермью, Тюменью и Челябинском. Средняя температура днем 18 октября в Свердловской области будет варьироваться от 2 до 6 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. В этот период синоптики прогнозируют постепенное разрушение слоя снега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорожники выпустили предупреждение о сильной гололедице на трассах P-242, P-351 и M-5 «Урал» 18 октября. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 18 октября местами на дорогах будет гололедица», — следует из сообщения. Речь идет об участках трасс между Екатеринбургом, Пермью, Тюменью и Челябинском. Средняя температура днем 18 октября в Свердловской области будет варьироваться от 2 до 6 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. В этот период синоптики прогнозируют постепенное разрушение слоя снега.