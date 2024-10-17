Водителей предупредили о серьезной опасности на свердловских трассах

Свердловских водителей предупредили о гололедице на трассах P-242, P-351 и M-5
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Гололед прогнозируют сразу на трех трассах Фото:

Дорожники выпустили предупреждение о сильной гололедице на трассах P-242, P-351 и M-5 «Урал» 18 октября. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 18 октября местами на дорогах будет гололедица», — следует из сообщения. Речь идет об участках трасс между Екатеринбургом, Пермью, Тюменью и Челябинском.

Средняя температура днем 18 октября в Свердловской области будет варьироваться от 2 до 6 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. В этот период синоптики прогнозируют постепенное разрушение слоя снега.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожники выпустили предупреждение о сильной гололедице на трассах P-242, P-351 и M-5 «Урал» 18 октября. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 18 октября местами на дорогах будет гололедица», — следует из сообщения. Речь идет об участках трасс между Екатеринбургом, Пермью, Тюменью и Челябинском. Средняя температура днем 18 октября в Свердловской области будет варьироваться от 2 до 6 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. В этот период синоптики прогнозируют постепенное разрушение слоя снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...