Зеленский заверил США, что «у него есть все, что нужно»

Президент Украины Владимир Зеленский не просил о дополнительном финансировании партнеров в ходе последней поездки в США в сентябре. По словам людей, встречавшихся с лидером во время его визита, он заверил их, что «у него есть все, что ему нужно». Об этом сообщило Politico и отметило, что вместо финансирования Зеленский попросил ускорить поставки вооружения Киеву.
«Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании во время своей последней поездки в США в конце сентября, по словам нескольких сенаторов, которые встречались с украинским лидером... Сейчас, по его словам, у него есть все, что ему нужно, сказал сенатор Крис Мерфи, который несколько раз встречался с Зеленским во время той поездки», — говорится в материале издания.
Украинский президент также попросил Штаты разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Американская администрация до сих пор противилась просьбам Зеленского, отмечает Politico. Издание подчеркивает, что текущее финансирование Штатов заканчивается в начале 2025 года, и на данный момент не было подтверждения, что оно будет продлено.
Ранее Зеленский дал союзникам три месяца на согласование своего «мирного плана». Спешка, по информации Associated Press, связана с грядущими выборами президента США в ноябре.
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