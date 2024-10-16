16 октября 2024

В Нижнем Тагиле прорвало трубу с кипятком, вода течет два дня. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из подвала дома идет густой пар
Из подвала дома идет густой пар Фото:

В Нижнем Тагиле на улице Валегинская, 7 два дня подряд льется кипяток из трубы, которую прорвало в подвале дома. Местные жители сообщают, что около подъезда заметен пар.

«В Нижнем Тагиле, на Вагонке, по адресу улица Валегинская, 7, уже второй день наблюдается проблема с прорывом трубы, из которой поступает горячая вода. Из-за этого из подвала идет пар», — сообщили жильцы дома группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По информации группы, специалисты аварийной службы уже приезжали для устранения проблемы, однако ситуация до сих пор не разрешилась. Местные также подчеркивают, что горячей воды в доме не было все лето.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу управляющей компании дома. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Нижнем Тагиле на улице Валегинская, 7 два дня подряд льется кипяток из трубы, которую прорвало в подвале дома. Местные жители сообщают, что около подъезда заметен пар. «В Нижнем Тагиле, на Вагонке, по адресу улица Валегинская, 7, уже второй день наблюдается проблема с прорывом трубы, из которой поступает горячая вода. Из-за этого из подвала идет пар», — сообщили жильцы дома группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По информации группы, специалисты аварийной службы уже приезжали для устранения проблемы, однако ситуация до сих пор не разрешилась. Местные также подчеркивают, что горячей воды в доме не было все лето. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу управляющей компании дома. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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