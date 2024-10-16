В Нижнем Тагиле на улице Валегинская, 7 два дня подряд льется кипяток из трубы, которую прорвало в подвале дома. Местные жители сообщают, что около подъезда заметен пар.
«В Нижнем Тагиле, на Вагонке, по адресу улица Валегинская, 7, уже второй день наблюдается проблема с прорывом трубы, из которой поступает горячая вода. Из-за этого из подвала идет пар», — сообщили жильцы дома группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
По информации группы, специалисты аварийной службы уже приезжали для устранения проблемы, однако ситуация до сих пор не разрешилась. Местные также подчеркивают, что горячей воды в доме не было все лето.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу управляющей компании дома. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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