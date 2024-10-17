Прокуратура указала властям Екатеринбурга на плохую уборку дорог

Прокуратура проконтролирует уборку Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура выдала предостережения вице-мэру Екатеринбурга Алексею Бубнову, курирующему транспорт и благоустройство, главам администраций районов, а также начальникам ДЭУ из-за гололеда и снега на городских дорогах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«С целью активизации работы на данном направлении, недопущения ненадлежащего исполнения своих обязанностей прокурором Светланой Кузнецовой замглавы Екатеринбурга, восьми главам администраций районов и семи начальникам дорожно-эксплуатационных участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона при проведении уборки улиц города в зимний период», — следует из сообщения. Властям рекомендовали усилить контроль за содержанием дорог.

Отмечается, что городская прокуратура уже организовала проверки, которые будут проводиться всю зиму, для контроля уборки снега в Екатеринбурге. «По их результатам будет дана правовая оценка качеству проведения сезонных работ», — подчеркнули правоохранители.

Многочисленные нарушениея по чистке улиц прокуратура выявила в прошлом году, когда в Екатеринбурге образовалось снежное месиво. Руководителям районов поставили задачу усилить уборку города от снега, однако ее провалили. После этого мэру Алексею Орлову внесли представление об устранении нарушений.