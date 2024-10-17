В Екатеринбурге открылся новый пункт по набору контрактников на СВО

17 октября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Свердловчанам обещают ответить на все вопросы о службе по контракту Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В здании администрации Октябрьского района Екатеринбурга на улице Тверитина открыли пункт отбора на военную службу по контракту. Помещение для него подготовили за две недели. Иногородним посетителям обещают помощь с гостиницей и транспортом. Информация об этом появилась на сайте администрации города. «Мы посчитали, что для Екатеринбурга недостаточно только одного пункта отбора и есть необходимость организовать работу в филиалах. Мы их создаем на территории города и обеспечиваем всем необходимым», — рассказал первый замглавы города Игорь Сутягин. Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. Здесь можно узнать о льготах, нужных документах для подписания контракта и алгоритме оформления контракта. Волонтеры обещают приезжим из других городов размещение в гостиницах, а при необходимости организуют транспорт. Подготовили помещение за две недели. Глава Октябрьского района Игорь Костенко добавил, что сотрудники пункта взаимодействуют со всеми структурами, причастными к теме. «Работаем в одной связке — министерство здравоохранения, больница, военкоматы. Коллективные усилия обеспечат хороший результат. Наша задача — максимально ускорить процесс оформления документов тех, кто принял решение пойти служить по контракту нашей Родине», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В здании администрации Октябрьского района Екатеринбурга на улице Тверитина открыли пункт отбора на военную службу по контракту. Помещение для него подготовили за две недели. Иногородним посетителям обещают помощь с гостиницей и транспортом. Информация об этом появилась на сайте администрации города. «Мы посчитали, что для Екатеринбурга недостаточно только одного пункта отбора и есть необходимость организовать работу в филиалах. Мы их создаем на территории города и обеспечиваем всем необходимым», — рассказал первый замглавы города Игорь Сутягин. Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. Здесь можно узнать о льготах, нужных документах для подписания контракта и алгоритме оформления контракта. Волонтеры обещают приезжим из других городов размещение в гостиницах, а при необходимости организуют транспорт. Подготовили помещение за две недели. Глава Октябрьского района Игорь Костенко добавил, что сотрудники пункта взаимодействуют со всеми структурами, причастными к теме. «Работаем в одной связке — министерство здравоохранения, больница, военкоматы. Коллективные усилия обеспечат хороший результат. Наша задача — максимально ускорить процесс оформления документов тех, кто принял решение пойти служить по контракту нашей Родине», — добавил он.