В Екатеринбурге силовики второй раз накрыли «VIP»-проститутошную на ул. 8 Марта, 171, в которой несколько лет якобы находилась гостиница. Несмотря на уголовное дело, заведение продолжало работать. Об этом сообщили в пресс-группе городского УМВД.
«Чтобы установить дополнительные эпизоды и собрать необходимые улики, оперативники нагрянули в салон для обыска. После проведенных мероприятий на работниц были составлены административные протоколы за занятие проституцией — 6.11 КоАП РФ», — сообщает telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ведомство.
Проведенная в рамках оперативно-розыскных мероприятий проверочная закупка показала, что в заведении все еще оказывают интимные услуги. Собранные материалы приобщат к расследуемому по статье 241 УК РФ (Организация занятия проституцией) уголовному делу.
По словам члена екатеринбургской Общественной палаты Дмитрия Чукреева, за сутки бордель приносил более 700 тысяч рублей. Окна здания были затонированы эмблемами МВД. Также в заведении во время прошлой облавы нашли безакцизный алкоголь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!