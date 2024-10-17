Неизвестные ворвались в Архангело-Михайловский собор канонической й Украинской православной церкви (УПЦ), который находится в Черкассах. Они выгнали верующих, захватили казну, а затем сбежали. Об этом заявили в Союз православных журналистов (ПСЖ).
«Черкассы. Из Архангело-Михайловского собора УПЦ штурмовики похитили не только деньги, документы и компьютеры. Пропали также иконы и панагии», — говорится в telegram-канале СПЖ. Там добавили, что в итоге собор удалось отстоять, а захватчики были прогнаны.
Неизвестные ворвались в собор и открыли стрельбу ночью. На них были маски, одеты были в камуфляж с желтыми опознавательными знаками. Это произошло во время литургии. Ранее Архангело-Михайловский собор уже пытались захватить. Тогда прихожане также дали бой.
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