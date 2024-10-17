Захватившие храм УПЦ в центре Украины украли казну и сбежали. Видео

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Клипарт. Пермь, крест, храм, церковь, купол, религия, христианство, православие
Прихожане дали отпор противнику, который вломился в собор (архивное фото) Фото:

Неизвестные ворвались в Архангело-Михайловский собор канонической й Украинской православной церкви (УПЦ), который находится в Черкассах. Они выгнали верующих, захватили казну, а затем сбежали. Об этом заявили в Союз православных журналистов (ПСЖ).

«Черкассы. Из Архангело-Михайловского собора УПЦ штурмовики похитили не только деньги, документы и компьютеры. Пропали также иконы и панагии», — говорится в telegram-канале СПЖ. Там добавили, что в итоге собор удалось отстоять, а захватчики были прогнаны.

Неизвестные ворвались в собор и открыли стрельбу ночью. На них были маски, одеты были в камуфляж с желтыми опознавательными знаками. Это произошло во время литургии. Ранее Архангело-Михайловский собор уже пытались захватить. Тогда прихожане также дали бой.

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Неизвестные ворвались в Архангело-Михайловский собор канонической й Украинской православной церкви (УПЦ), который находится в Черкассах. Они выгнали верующих, захватили казну, а затем сбежали. Об этом заявили в Союз православных журналистов (ПСЖ). «Черкассы. Из Архангело-Михайловского собора УПЦ штурмовики похитили не только деньги, документы и компьютеры. Пропали также иконы и панагии», — говорится в telegram-канале СПЖ. Там добавили, что в итоге собор удалось отстоять, а захватчики были прогнаны. Неизвестные ворвались в собор и открыли стрельбу ночью. На них были маски, одеты были в камуфляж с желтыми опознавательными знаками. Это произошло во время литургии. Ранее Архангело-Михайловский собор уже пытались захватить. Тогда прихожане также дали бой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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