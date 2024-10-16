16 октября 2024

«Столкнулись с таким впервые»: ранение свердловчанина в Турции обескуражило полицию

МВД РФ занимается делом подстреленного в Турции менеджера из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, девушка, женщина, полиция, мвд россии
Силовики распутывают дело уральца, раненного в Турции Фото:

Дело свердловчанина Григория Ш., подстреленного в Турции 5 октября, поставило в ступор екатеринбургских полицейских, которым поставили задачу разобраться в ситуации. Офицеры, по словам жены пострадавшего Дарьи, впервые столкнулись с подобным.

«16 октября меня вызвали в полицию, опросили там. [Полицейские] мне сказали, что не знают, как заниматься нашим делом. Они впервые столкнулись с таким», — сказала девушка. Ответ от пресс-группы УМВД РФ по Екатеринбургу ожидается.

Новость по теме
«Пытались спрятаться»: свердловчанка рассказала, как ее мужа ранили в Турции. Фото, видео

ЧП произошло в стамбульском районе Таксим, когда супруги были на прогулке. Они заметили двоих мужчин, которые ругались. После этого один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Пара побежала в кафе, чтобы спрятаться, но Григорий получил пулю в спину.

Его срочно увезли в госпиталь в Турцию, там выяснилось, что пуля распалась на пять частей. Медики не стали проводить операцию, мужчину экстренно увезли в Екатеринбург. Свердловские врачи 16 октября прооперировали Григория, он проходит курс реабилитации. Турецкий дебошир задержан. Суд арестовал его на месяц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дело свердловчанина Григория Ш., подстреленного в Турции 5 октября, поставило в ступор екатеринбургских полицейских, которым поставили задачу разобраться в ситуации. Офицеры, по словам жены пострадавшего Дарьи, впервые столкнулись с подобным. «16 октября меня вызвали в полицию, опросили там. [Полицейские] мне сказали, что не знают, как заниматься нашим делом. Они впервые столкнулись с таким», — сказала девушка. Ответ от пресс-группы УМВД РФ по Екатеринбургу ожидается. ЧП произошло в стамбульском районе Таксим, когда супруги были на прогулке. Они заметили двоих мужчин, которые ругались. После этого один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Пара побежала в кафе, чтобы спрятаться, но Григорий получил пулю в спину. Его срочно увезли в госпиталь в Турцию, там выяснилось, что пуля распалась на пять частей. Медики не стали проводить операцию, мужчину экстренно увезли в Екатеринбург. Свердловские врачи 16 октября прооперировали Григория, он проходит курс реабилитации. Турецкий дебошир задержан. Суд арестовал его на месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...