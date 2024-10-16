«Столкнулись с таким впервые»: ранение свердловчанина в Турции обескуражило полицию

Дело свердловчанина Григория Ш., подстреленного в Турции 5 октября, поставило в ступор екатеринбургских полицейских, которым поставили задачу разобраться в ситуации. Офицеры, по словам жены пострадавшего Дарьи, впервые столкнулись с подобным.
«16 октября меня вызвали в полицию, опросили там. [Полицейские] мне сказали, что не знают, как заниматься нашим делом. Они впервые столкнулись с таким», — сказала девушка. Ответ от пресс-группы УМВД РФ по Екатеринбургу ожидается.
ЧП произошло в стамбульском районе Таксим, когда супруги были на прогулке. Они заметили двоих мужчин, которые ругались. После этого один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Пара побежала в кафе, чтобы спрятаться, но Григорий получил пулю в спину.
Его срочно увезли в госпиталь в Турцию, там выяснилось, что пуля распалась на пять частей. Медики не стали проводить операцию, мужчину экстренно увезли в Екатеринбург. Свердловские врачи 16 октября прооперировали Григория, он проходит курс реабилитации. Турецкий дебошир задержан. Суд арестовал его на месяц.
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Дело свердловчанина Григория Ш., подстреленного в Турции 5 октября, поставило в ступор екатеринбургских полицейских, которым поставили задачу разобраться в ситуации. Офицеры, по словам жены пострадавшего Дарьи, впервые столкнулись с подобным. «16 октября меня вызвали в полицию, опросили там. [Полицейские] мне сказали, что не знают, как заниматься нашим делом. Они впервые столкнулись с таким», — сказала девушка. Ответ от пресс-группы УМВД РФ по Екатеринбургу ожидается. ЧП произошло в стамбульском районе Таксим, когда супруги были на прогулке. Они заметили двоих мужчин, которые ругались. После этого один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Пара побежала в кафе, чтобы спрятаться, но Григорий получил пулю в спину. Его срочно увезли в госпиталь в Турцию, там выяснилось, что пуля распалась на пять частей. Медики не стали проводить операцию, мужчину экстренно увезли в Екатеринбург. Свердловские врачи 16 октября прооперировали Григория, он проходит курс реабилитации. Турецкий дебошир задержан. Суд арестовал его на месяц.