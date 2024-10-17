Бывший депутат думы Екатеринбурга Евгений Боровик объявлен в розыск за оправдание терроризма. Карточка с его данными появилась в базе МВД России. Боровик уехал в Черногорию еще до Нового года.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из сообщения. Ему вменяют часть вторую статьи 205 УК РФ (оправдание терроризма). URA.RU обратилось за комментарием к Боровику, однако ответ на момент публикации получить не удалось.
Уголовное дело в отношении экс-депутата возбудили 29 февраля 2024-го. Заявление на него написал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Сам же Боровик был уверен, что, если дело действительно возбуждено, это сигнал от государства, чтобы он не возвращался (хотя планировал сделать это — как только восстановит утерянный паспорт). В мае Ленинский райсуд оштрафовал Боровика по статье о дискредитации российской армии. Претензии силовиков могут быть связаны с его публичными высказываниями.
Боровик был депутатом гордумы Екатеринбурга в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го экс-депутат уехал за границу — после того, как Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по заявлению Ксении Собчак из-за того, что Боровик объявил о конкурсе, кто лучше «опустит» журналистку.
Боровик пытался выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга в 2023 году — через сбор подписей. Но его не допустили. В округе, куда он хотел, в итоге победила Анна Гурарий, ставшая впоследствии спикером. Обжаловать итоги кампании Боровику не удалось.
Фото: база данных МВД России
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Бывший депутат думы Екатеринбурга Евгений Боровик объявлен в розыск за оправдание терроризма. Карточка с его данными появилась в базе МВД России. Боровик уехал в Черногорию еще до Нового года. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из сообщения. Ему вменяют часть вторую статьи 205 УК РФ (оправдание терроризма). URA.RU обратилось за комментарием к Боровику, однако ответ на момент публикации получить не удалось. Уголовное дело в отношении экс-депутата возбудили 29 февраля 2024-го. Заявление на него написал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Сам же Боровик был уверен, что, если дело действительно возбуждено, это сигнал от государства, чтобы он не возвращался (хотя планировал сделать это — как только восстановит утерянный паспорт). В мае Ленинский райсуд оштрафовал Боровика по статье о дискредитации российской армии. Претензии силовиков могут быть связаны с его публичными высказываниями. Боровик был депутатом гордумы Екатеринбурга в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го экс-депутат уехал за границу — после того, как Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по заявлению Ксении Собчак из-за того, что Боровик объявил о конкурсе, кто лучше «опустит» журналистку. Боровик пытался выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга в 2023 году — через сбор подписей. Но его не допустили. В округе, куда он хотел, в итоге победила Анна Гурарий, ставшая впоследствии спикером. Обжаловать итоги кампании Боровику не удалось.