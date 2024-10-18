Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подписчикам ремонт в своей новой московской квартире, в которую она переедет через три недели. Судя по кадрам, в квартире готова вся отделка, а также практически полностью обустроена кухня и ванная.
«Приехала на новую квартиру, а тут уже жить можно!.. Переезжаю через три недели! А хочу уже сейчас… Можно матрац купить и жить», — написала девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Квартиру Кока купила в 2023 году. Это было ее мечтой. В августе 2024 года певица рассказала, что строительные работы почти закончены, а впереди ее ждет самый сложный этап — выбор мебели.
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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подписчикам ремонт в своей новой московской квартире, в которую она переедет через три недели. Судя по кадрам, в квартире готова вся отделка, а также практически полностью обустроена кухня и ванная. «Приехала на новую квартиру, а тут уже жить можно!.. Переезжаю через три недели! А хочу уже сейчас… Можно матрац купить и жить», — написала девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Квартиру Кока купила в 2023 году. Это было ее мечтой. В августе 2024 года певица рассказала, что строительные работы почти закончены, а впереди ее ждет самый сложный этап — выбор мебели.