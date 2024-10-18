18 октября 2024

Клава Кока показала ремонт в новой московской квартире. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, клава кока
В новую квартиру Клава Кока переедет через три недели Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подписчикам ремонт в своей новой московской квартире, в которую она переедет через три недели. Судя по кадрам, в квартире готова вся отделка, а также практически полностью обустроена кухня и ванная.

«Приехала на новую квартиру, а тут уже жить можно!.. Переезжаю через три недели! А хочу уже сейчас… Можно матрац купить и жить», — написала девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Квартиру Кока купила в 2023 году. Это было ее мечтой. В августе 2024 года певица рассказала, что строительные работы почти закончены, а впереди ее ждет самый сложный этап — выбор мебели.

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подписчикам ремонт в своей новой московской квартире, в которую она переедет через три недели. Судя по кадрам, в квартире готова вся отделка, а также практически полностью обустроена кухня и ванная. «Приехала на новую квартиру, а тут уже жить можно!.. Переезжаю через три недели! А хочу уже сейчас… Можно матрац купить и жить», — написала девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Квартиру Кока купила в 2023 году. Это было ее мечтой. В августе 2024 года певица рассказала, что строительные работы почти закончены, а впереди ее ждет самый сложный этап — выбор мебели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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