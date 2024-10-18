18 октября 2024

Панарин поздравил Шипачева с рекордом КХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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хк Трактор хк Локомотив. Челябинск., шайба, клюшка, вбрасывание, хоккей
Челябинский хоккеист Панарин поздравил Шипачева с рекордом Фото:

Хоккеист из Челябинской области Артемий Панарин поздравил форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева с новой спортивной высотой. Шипачев стал рекордсменом КХЛ по количеству матчей.

«Есть рекорд — 1002 матча в КХЛ у Шипачева. Хоккеиста приветствовали российские спортсмены: []Александр] Овечкин и Панарин обратились к Вадиму по видеосвязи», — пишет РИА Новости Спорт в своем telegram-канале.

Рекордной для Шипачева стала игра против нижнекамского «Нефтехимика». По количеству проведенных матчей игрок «Динамо» обогнал выступавшего за «Металлург» и «Салават Юлаев» челябинского хоккеиста Евгения Бирюкова.

Как URA.RU сообщало ранее, челябинские хоккеисты Артемий Панарин и Евгений Малкин опередили канадцев в НХЛ. Панарин, например, стал первым среди бомбардиров.

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Хоккеист из Челябинской области Артемий Панарин поздравил форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева с новой спортивной высотой. Шипачев стал рекордсменом КХЛ по количеству матчей. «Есть рекорд — 1002 матча в КХЛ у Шипачева. Хоккеиста приветствовали российские спортсмены: []Александр] Овечкин и Панарин обратились к Вадиму по видеосвязи», — пишет РИА Новости Спорт в своем telegram-канале. Рекордной для Шипачева стала игра против нижнекамского «Нефтехимика». По количеству проведенных матчей игрок «Динамо» обогнал выступавшего за «Металлург» и «Салават Юлаев» челябинского хоккеиста Евгения Бирюкова. Как URA.RU сообщало ранее, челябинские хоккеисты Артемий Панарин и Евгений Малкин опередили канадцев в НХЛ. Панарин, например, стал первым среди бомбардиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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