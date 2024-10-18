Панарин поздравил Шипачева с рекордом КХЛ

Хоккеист из Челябинской области Артемий Панарин поздравил форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева с новой спортивной высотой. Шипачев стал рекордсменом КХЛ по количеству матчей.
«Есть рекорд — 1002 матча в КХЛ у Шипачева. Хоккеиста приветствовали российские спортсмены: []Александр] Овечкин и Панарин обратились к Вадиму по видеосвязи», — пишет РИА Новости Спорт в своем telegram-канале.
Рекордной для Шипачева стала игра против нижнекамского «Нефтехимика». По количеству проведенных матчей игрок «Динамо» обогнал выступавшего за «Металлург» и «Салават Юлаев» челябинского хоккеиста Евгения Бирюкова.
Как URA.RU сообщало ранее, челябинские хоккеисты Артемий Панарин и Евгений Малкин опередили канадцев в НХЛ. Панарин, например, стал первым среди бомбардиров.
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