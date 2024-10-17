На старте сезона челябинские хоккеисты опередили канадцев в НХЛ

Хоккеисты из Челябинской области Артемий Панарин и Евгений Малкин занимают первое и второе места в гонке бомбардиров на старте сезона НХЛ, опережая канадцев и американцев. Об этом свидетельствует статистика лиги по состоянию на 18 октября.
«Первое место среди бомбардиров ХХЛ занимает нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин. После четырех игр он набрал 11 очков. Панарин забил пять голов и отдал шесть результативных передач», — говорится на сайте НХЛ.
Вторую строчку по набранным очкам занимает игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Он набрал 11 очков в пяти играх, забив два гола и отдав девять голевых передач.
Из россиян в десятке лучших сразу четыре россиянина. На шестом месте по набранным очкам Иван Барбашев из «Вегаса», на восьмом — Никита Кучеров из «Тампы».Канадцев в первой десятке по результативности только трое, американцев — двое.
Гроссмейстерским в НХЛ считается результат по одному очку за игру. На старте сезона челябинские хоккеисты превысили этот уровень.
Панарин является уроженцем Коркино и воспитанником хоккейной школы «Трактор». Малкин вырос в Магнитогорске и начинал карьеру в местном «Металлурге».
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