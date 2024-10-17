17 октября 2024

На старте сезона челябинские хоккеисты опередили канадцев в НХЛ

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День металлурга. Магнитогорск, малкин евгений
Евгений Малкин в НХЛ превысил порог в 500 забитых шайб Фото:

Хоккеисты из Челябинской области Артемий Панарин и Евгений Малкин занимают первое и второе места в гонке бомбардиров на старте сезона НХЛ, опережая канадцев и американцев. Об этом свидетельствует статистика лиги по состоянию на 18 октября.

«Первое место среди бомбардиров ХХЛ занимает нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин. После четырех игр он набрал 11 очков. Панарин забил пять голов и отдал шесть результативных передач», — говорится на сайте НХЛ.

Вторую строчку по набранным очкам занимает игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Он набрал 11 очков в пяти играх, забив два гола и отдав девять голевых передач.

Из россиян в десятке лучших сразу четыре россиянина. На шестом месте по набранным очкам Иван Барбашев из «Вегаса», на восьмом — Никита Кучеров из «Тампы».Канадцев в первой десятке по результативности только трое, американцев — двое.

Гроссмейстерским в НХЛ считается результат по одному очку за игру. На старте сезона челябинские хоккеисты превысили этот уровень.

Панарин является уроженцем Коркино и воспитанником хоккейной школы «Трактор». Малкин вырос в Магнитогорске и начинал карьеру в местном «Металлурге».

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Хоккеисты из Челябинской области Артемий Панарин и Евгений Малкин занимают первое и второе места в гонке бомбардиров на старте сезона НХЛ, опережая канадцев и американцев. Об этом свидетельствует статистика лиги по состоянию на 18 октября. «Первое место среди бомбардиров ХХЛ занимает нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин. После четырех игр он набрал 11 очков. Панарин забил пять голов и отдал шесть результативных передач», — говорится на сайте НХЛ. Вторую строчку по набранным очкам занимает игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Он набрал 11 очков в пяти играх, забив два гола и отдав девять голевых передач. Из россиян в десятке лучших сразу четыре россиянина. На шестом месте по набранным очкам Иван Барбашев из «Вегаса», на восьмом — Никита Кучеров из «Тампы».Канадцев в первой десятке по результативности только трое, американцев — двое. Гроссмейстерским в НХЛ считается результат по одному очку за игру. На старте сезона челябинские хоккеисты превысили этот уровень. Панарин является уроженцем Коркино и воспитанником хоккейной школы «Трактор». Малкин вырос в Магнитогорске и начинал карьеру в местном «Металлурге».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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