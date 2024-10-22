Худрук пермского Театра-Театра Борис Мильграм представит спектакль о краже трупа

В Перми Театр-Театр в конце октября представит премьеру «Мороз» (16+) по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика. Спектакль, который поставил художественный руководитель ТТ Борис Мильграм, имеет простой, но страшный сюжет, рассказывают в театре. Два друга в нем похищают из морга тело третьего.
«Два друга похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но их машина сломалась, и вот два живых человека и один мертвый остались посреди снежного нигде, между жизнью и смертью, наедине с лютым морозом и сложным выбором. Это ситуация без выхода, вернее, ни один выход из нее не может быть хэппи-эндом», — говорится в анонсе в соцсетях Театра-Театра.
Авторы предупреждают, что «Мороз» — это спектакль не для отдыха и развлечения. Зрителям предстоит задаваться глубокими нравственными вопросами, вместе с режиссером размышлять о смерти, о силе и слабости, о свободе выбора.
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