Худрук пермского Театра-Театра Борис Мильграм представит спектакль о краже трупа

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Борис Мильграм приглашает на премьеру о смерти
Борис Мильграм приглашает на премьеру о смерти Фото:

В Перми Театр-Театр в конце октября представит премьеру «Мороз» (16+) по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика. Спектакль, который поставил художественный руководитель ТТ Борис Мильграм, имеет простой, но страшный сюжет, рассказывают в театре. Два друга в нем похищают из морга тело третьего.

«Два друга похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но их машина сломалась, и вот два живых человека и один мертвый остались посреди снежного нигде, между жизнью и смертью, наедине с лютым морозом и сложным выбором. Это ситуация без выхода, вернее, ни один выход из нее не может быть хэппи-эндом», — говорится в анонсе в соцсетях Театра-Театра.

Авторы предупреждают, что «Мороз» — это спектакль не для отдыха и развлечения. Зрителям предстоит задаваться глубокими нравственными вопросами, вместе с режиссером размышлять о смерти, о силе и слабости, о свободе выбора.

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В Перми Театр-Театр в конце октября представит премьеру «Мороз» (16+) по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика. Спектакль, который поставил художественный руководитель ТТ Борис Мильграм, имеет простой, но страшный сюжет, рассказывают в театре. Два друга в нем похищают из морга тело третьего. «Два друга похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но их машина сломалась, и вот два живых человека и один мертвый остались посреди снежного нигде, между жизнью и смертью, наедине с лютым морозом и сложным выбором. Это ситуация без выхода, вернее, ни один выход из нее не может быть хэппи-эндом», — говорится в анонсе в соцсетях Театра-Театра. Авторы предупреждают, что «Мороз» — это спектакль не для отдыха и развлечения. Зрителям предстоит задаваться глубокими нравственными вопросами, вместе с режиссером размышлять о смерти, о силе и слабости, о свободе выбора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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