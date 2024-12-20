20 декабря 2024

Пермь вырвалась вперед в борьбе за звание молодежной столицы России

© Служба новостей «URA.RU»
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Перми обошла Омск на 568 голосов
Перми обошла Омск на 568 голосов Фото:

Пермь набрала наибольшее количество голосов в борьбе за звание «Молодежная столица России 2025 года». Итоги всероссийского голосования размещены на сайте «Госуслуги».

«На статус претендовали пять финалистов: Томск, Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Пермь. Лидирует Пермь — за этот город проголосовали почти 326 тысяч человек (39,8%). Омск находится на втором месте, за него проголосовали чуть более 325 тысяч человек (39,7%)», — следует из данных на портале «Госуслуги».

За Томск свои голоса отдали 76,5 тысяч человек (9,4%), поддержку Хабаровску выразили почти 62 тысячи человек (7,6%), за Новый Уренгой проголосовали 28,8 тысяч человек (3,5%). 

В 2024 году из 17 городов-номинантов экспертная комиссия, состоящая из представителей госкорпораций, СМИ, лидеров молодежных проектов и программ, выбрала 5 городов-финалистов, в которых были реализованы инспекционные выезды в формате тревел-шоу. Победил тот регион, за который проголосует больше людей из других городов. В этом году жители городов-претендентов не могут голосовать за себя, но все остальные могут просить голосовать за любой регион. 

Новую молодежную столицу России 2025 года объявят 21 декабря в концертном зале Национального центра «Россия» в Москве. Город-победитель получит дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий. В 2024 году статус молодежной столицы РФ делят Москва и Владивосток.

Пермь обошла Омск на 568 голосов
Пермь обошла Омск на 568 голосов
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Пермь набрала наибольшее количество голосов в борьбе за звание «Молодежная столица России 2025 года». Итоги всероссийского голосования размещены на сайте «Госуслуги». «На статус претендовали пять финалистов: Томск, Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Пермь. Лидирует Пермь — за этот город проголосовали почти 326 тысяч человек (39,8%). Омск находится на втором месте, за него проголосовали чуть более 325 тысяч человек (39,7%)», — следует из данных на портале «Госуслуги». За Томск свои голоса отдали 76,5 тысяч человек (9,4%), поддержку Хабаровску выразили почти 62 тысячи человек (7,6%), за Новый Уренгой проголосовали 28,8 тысяч человек (3,5%).  В 2024 году из 17 городов-номинантов экспертная комиссия, состоящая из представителей госкорпораций, СМИ, лидеров молодежных проектов и программ, выбрала 5 городов-финалистов, в которых были реализованы инспекционные выезды в формате тревел-шоу. Победил тот регион, за который проголосует больше людей из других городов. В этом году жители городов-претендентов не могут голосовать за себя, но все остальные могут просить голосовать за любой регион.  Новую молодежную столицу России 2025 года объявят 21 декабря в концертном зале Национального центра «Россия» в Москве. Город-победитель получит дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий. В 2024 году статус молодежной столицы РФ делят Москва и Владивосток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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