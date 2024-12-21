«Дочка» пермских «Мотовилихинских заводов» выкупит часть проданного общежития

Головному предприятию холдинга «Мотовилихинские заводы» — АО «СКБ» вернули заявление об оспаривании торгов по продаже заводского общежития. Источник, знакомый с позицией компании, объяснил — были достигнуты договоренности с новым владельцем о покупке актива.
«Арбитражный суд Пермского края вернул СКБ заявление об оспаривании торгов. Стороны договорились, что холдинг выкупит част общежития по улице Николая Быстрых, 5 для нужд работников предприятия», — на материалы дела ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В 2023 году жилплощади объекта ушли с молотка за 51,3 млн рублей. Новым владельцем стала предпринимательница Анна Шубина из Ульяновска. Ей достались 4-9 этажи и нежилые помещения первого этажа, а также земельный участок.
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