21 декабря 2024
20 декабря 2024

«Дочка» пермских «Мотовилихинских заводов» выкупит часть проданного общежития

АО «СКБ» выкупит проданные жилплощади ради сотрудников «Мотовилихинских заводов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом был построен в 1983 году
Дом был построен в 1983 году Фото:

Головному предприятию холдинга «Мотовилихинские заводы» — АО «СКБ» вернули заявление об оспаривании торгов по продаже заводского общежития. Источник, знакомый с позицией компании, объяснил — были достигнуты договоренности с новым владельцем о покупке актива.

«Арбитражный суд Пермского края вернул СКБ заявление об оспаривании торгов. Стороны договорились, что холдинг выкупит част общежития по улице Николая Быстрых, 5 для нужд работников предприятия», — на материалы дела ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В 2023 году жилплощади объекта ушли с молотка за 51,3 млн рублей. Новым владельцем стала предпринимательница Анна Шубина из Ульяновска. Ей достались 4-9 этажи и нежилые помещения первого этажа, а также земельный участок.

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Головному предприятию холдинга «Мотовилихинские заводы» — АО «СКБ» вернули заявление об оспаривании торгов по продаже заводского общежития. Источник, знакомый с позицией компании, объяснил — были достигнуты договоренности с новым владельцем о покупке актива. «Арбитражный суд Пермского края вернул СКБ заявление об оспаривании торгов. Стороны договорились, что холдинг выкупит част общежития по улице Николая Быстрых, 5 для нужд работников предприятия», — на материалы дела ссылается «Коммерсант-Прикамье». В 2023 году жилплощади объекта ушли с молотка за 51,3 млн рублей. Новым владельцем стала предпринимательница Анна Шубина из Ульяновска. Ей достались 4-9 этажи и нежилые помещения первого этажа, а также земельный участок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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