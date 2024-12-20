20 декабря 2024

Авиарейс Казань — Пермь задержали из-за украинских БПЛА

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Самолет из Казани в Пермь вылетит позже
Самолет из Казани в Пермь вылетит позже Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Самолет из Казани отложен до 15 часов 15 минут. На работу казанского аэропорта введены временные ограничения, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Прилет рейса № ЮВ-541 „Казань-Пермь“, выполняемого авиакомпанией „ЮВТ-Аэро“, сегодня отложен. Согласно расписанию аэропорта, борт должен был приземлиться в Большом Савино в 14.30 по местному времени», — пишет «Коммерсант».

Ранее стало известно, что в Казани в 37-этажное здание жилого комплекса премиум-класса «Лазурные небеса» влетел дрон. В Казань прибыли премьер-министр Республики Алексей Песошин и руководитель исполнительного комитета города Рустем Гафаров для координации действий по устранению последствий атаки.

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Самолет из Казани отложен до 15 часов 15 минут. На работу казанского аэропорта введены временные ограничения, сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Прилет рейса № ЮВ-541 „Казань-Пермь“, выполняемого авиакомпанией „ЮВТ-Аэро“, сегодня отложен. Согласно расписанию аэропорта, борт должен был приземлиться в Большом Савино в 14.30 по местному времени», — пишет «Коммерсант». Ранее стало известно, что в Казани в 37-этажное здание жилого комплекса премиум-класса «Лазурные небеса» влетел дрон. В Казань прибыли премьер-министр Республики Алексей Песошин и руководитель исполнительного комитета города Рустем Гафаров для координации действий по устранению последствий атаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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