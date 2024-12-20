Авиарейс Казань — Пермь задержали из-за украинских БПЛА

Самолет из Казани отложен до 15 часов 15 минут. На работу казанского аэропорта введены временные ограничения, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
«Прилет рейса № ЮВ-541 „Казань-Пермь“, выполняемого авиакомпанией „ЮВТ-Аэро“, сегодня отложен. Согласно расписанию аэропорта, борт должен был приземлиться в Большом Савино в 14.30 по местному времени», — пишет «Коммерсант».
Ранее стало известно, что в Казани в 37-этажное здание жилого комплекса премиум-класса «Лазурные небеса» влетел дрон. В Казань прибыли премьер-министр Республики Алексей Песошин и руководитель исполнительного комитета города Рустем Гафаров для координации действий по устранению последствий атаки.
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