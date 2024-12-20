20 декабря 2024

Губернатор Пермского края поддержал Казань после атаки БПЛА

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Махонин выразил поддержку всем жителям региона
Махонин выразил поддержку всем жителям региона Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил поддержку жителям Казани в связи с атакой украинских беспилотников. Слова поддержки он написал в своих соцсетях.

«Сегодня вражеские беспилотники атаковали Казань. В результате пострадали жилые дома. Предварительно, информации погибших и пострадавших нет, людей эвакуируют. Выражаю поддержку всем жителям соседнего региона. Казань, мы с вами!», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что дроны ВСУ атаковали высотки в Казани. Оперативные службы выехали на место и эвакуировали жителей. В Минобороны РФ заявили, что беспилотники ВСУ запускались в Казань с разных направлений.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил поддержку жителям Казани в связи с атакой украинских беспилотников. Слова поддержки он написал в своих соцсетях. «Сегодня вражеские беспилотники атаковали Казань. В результате пострадали жилые дома. Предварительно, информации погибших и пострадавших нет, людей эвакуируют. Выражаю поддержку всем жителям соседнего региона. Казань, мы с вами!», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ранее стало известно о том, что дроны ВСУ атаковали высотки в Казани. Оперативные службы выехали на место и эвакуировали жителей. В Минобороны РФ заявили, что беспилотники ВСУ запускались в Казань с разных направлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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