Губернатор Пермского края поддержал Казань после атаки БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил поддержку жителям Казани в связи с атакой украинских беспилотников. Слова поддержки он написал в своих соцсетях.
«Сегодня вражеские беспилотники атаковали Казань. В результате пострадали жилые дома. Предварительно, информации погибших и пострадавших нет, людей эвакуируют. Выражаю поддержку всем жителям соседнего региона. Казань, мы с вами!», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Ранее стало известно о том, что дроны ВСУ атаковали высотки в Казани. Оперативные службы выехали на место и эвакуировали жителей. В Минобороны РФ заявили, что беспилотники ВСУ запускались в Казань с разных направлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!