Куда пермяки могут отправить ребенка на новогодние каникулы

Детские лагеря готовы принять детей пермяков на новогодние каникулы

21 декабря 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Детей можно отправить в лагерь на все новогодние каникулы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родители из Пермского края могут отправить своих детей на новогодние каникулы различные лагеря. Смены в некоторых начинаются уже 30 декабря. В других заезды начинаются уже после Нового года, 2 и 3 января. Лагерей уже готовы принять детей для отдыха на праздничных каникулах и продают путевки. О том, куда можно отправить ребенка и сколько это будет стоить — читайте в материале ниже. Пермяки могут отправить своих детей в популярный детский лагерь «Нечайка». Смена там начнется 30 декабря и закончится 8 января 2025 года. За отдых ребенка придется заплатить 16 900 рублей. За эти деньги организаторы обещают отметить с детьми Новый год так, как это делают в разных странах мира, а также им расскажут о традициях разных народов. Будут за дни отдыха снежные забавы и соревнования, а в один из дней детям устроят пляжную вечеринку. Отправить ребенка в лагерь до Нового года могут и жители Березников. Там расположены лагеря «Чайка» и «Сказка», смены в которых начинаются 29 и 30 декабря соответственно. Смены в этих лагерях длятся по семь и одиннадцать дней. А стоимость отдыха обойдется около 23 тысяч за одного ребенка. После Нового года можно отправить детей в лагерь «Новое поколение» Там каникулярная смена длится со 2 по 11 января. Стоимость путевки 29 000 рублей, сертификаты в эту смену не принимаются. Здесь детям устроят Рождественский бал, прогулки на лыжах по лесу, катание на коньках, игра-стратегии и другие развлечения. Традиционные для «Нового поколения» мастерские и мастер-классы также будут проводиться. В английском лагере «Хилтон» новогодняя смена посвящена Гарри Поттеру и называется «Хилтон Хогвартс». Детей ждут четыре разных факультета и битва между ними, ярмарка в Хогсмите, Рождественский вечер с подарками и свечами, а также задания и открытия. Каждому ребенку будет вручен подарочный набор, сертификат и сувениры. Смена длится со 2 по 8 января и стоит 54 000 рублей. Зимняя смена будет и в лагере с названием «Новый город „Дружный“ в Перми». Это проект президента Международного кинофестиваля «ЛАМПА» Ольги Зубковой. Отдых в этом лагере посвящен кино, и участники зимней смены примут участие в съемке вместе со звездой «Папиных дочек» Евой Смирновой. Смена длится с 3 по 9 января, путевка стоит 42 350 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители из Пермского края могут отправить своих детей на новогодние каникулы различные лагеря. Смены в некоторых начинаются уже 30 декабря. В других заезды начинаются уже после Нового года, 2 и 3 января. Лагерей уже готовы принять детей для отдыха на праздничных каникулах и продают путевки. О том, куда можно отправить ребенка и сколько это будет стоить — читайте в материале ниже. Пермяки могут отправить своих детей в популярный детский лагерь «Нечайка». Смена там начнется 30 декабря и закончится 8 января 2025 года. За отдых ребенка придется заплатить 16 900 рублей. За эти деньги организаторы обещают отметить с детьми Новый год так, как это делают в разных странах мира, а также им расскажут о традициях разных народов. Будут за дни отдыха снежные забавы и соревнования, а в один из дней детям устроят пляжную вечеринку. Отправить ребенка в лагерь до Нового года могут и жители Березников. Там расположены лагеря «Чайка» и «Сказка», смены в которых начинаются 29 и 30 декабря соответственно. Смены в этих лагерях длятся по семь и одиннадцать дней. А стоимость отдыха обойдется около 23 тысяч за одного ребенка. После Нового года можно отправить детей в лагерь «Новое поколение» Там каникулярная смена длится со 2 по 11 января. Стоимость путевки 29 000 рублей, сертификаты в эту смену не принимаются. Здесь детям устроят Рождественский бал, прогулки на лыжах по лесу, катание на коньках, игра-стратегии и другие развлечения. Традиционные для «Нового поколения» мастерские и мастер-классы также будут проводиться. В английском лагере «Хилтон» новогодняя смена посвящена Гарри Поттеру и называется «Хилтон Хогвартс». Детей ждут четыре разных факультета и битва между ними, ярмарка в Хогсмите, Рождественский вечер с подарками и свечами, а также задания и открытия. Каждому ребенку будет вручен подарочный набор, сертификат и сувениры. Смена длится со 2 по 8 января и стоит 54 000 рублей. Зимняя смена будет и в лагере с названием «Новый город „Дружный“ в Перми». Это проект президента Международного кинофестиваля «ЛАМПА» Ольги Зубковой. Отдых в этом лагере посвящен кино, и участники зимней смены примут участие в съемке вместе со звездой «Папиных дочек» Евой Смирновой. Смена длится с 3 по 9 января, путевка стоит 42 350 рублей.