20 декабря 2024

На пермскую дачу к Деду Морозу приехали первые гости

© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз — один из самых узнаваемых символов Нового года
Дед Мороз — один из самых узнаваемых символов Нового года Фото:

Первые детские представления прошли в отреставрированном здании «Дачи Синакевича» на улице Танцорова, 24 в Перми. Юные гости проекта «Дача Деда Мороза» встретились со новогодними сказочными персонажами и их волшебными помощниками.

«Первыми в гости к Деду Морозу пришли победители конкурса декоративно-прикладного искусства, организованного Дворцом культуры имени С . М. Кирова. Ребята встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и их волшебными помощниками — Сказочницей и Снежинками», — рассказали в администрации Перми.

Уточняется, что билеты на праздничные групповые визиты на дачу Деда Мороза до 29 декабря уже закончились. С 3 по 8 января запланированы индивидуальные посещения. 

Напомним, что в Перми была реконструирована «Дача Синакевича». Работы провел Городской центр охраны памятников. В ходе реконструкции восстановили тройной фронтон с килевидными кокошниками и другие декоративные элементы фасадов. Дача, построенная в конце XIX века в неорусском стиле для пермского мецената и главы города Александра Синакевича, является объектом культурного наследия.

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Первые детские представления прошли в отреставрированном здании «Дачи Синакевича» на улице Танцорова, 24 в Перми. Юные гости проекта «Дача Деда Мороза» встретились со новогодними сказочными персонажами и их волшебными помощниками. «Первыми в гости к Деду Морозу пришли победители конкурса декоративно-прикладного искусства, организованного Дворцом культуры имени С . М. Кирова. Ребята встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и их волшебными помощниками — Сказочницей и Снежинками», — рассказали в администрации Перми. Уточняется, что билеты на праздничные групповые визиты на дачу Деда Мороза до 29 декабря уже закончились. С 3 по 8 января запланированы индивидуальные посещения.  Напомним, что в Перми была реконструирована «Дача Синакевича». Работы провел Городской центр охраны памятников. В ходе реконструкции восстановили тройной фронтон с килевидными кокошниками и другие декоративные элементы фасадов. Дача, построенная в конце XIX века в неорусском стиле для пермского мецената и главы города Александра Синакевича, является объектом культурного наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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