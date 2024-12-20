На пермскую дачу к Деду Морозу приехали первые гости

Первые детские представления прошли в отреставрированном здании «Дачи Синакевича» на улице Танцорова, 24 в Перми. Юные гости проекта «Дача Деда Мороза» встретились со новогодними сказочными персонажами и их волшебными помощниками.
«Первыми в гости к Деду Морозу пришли победители конкурса декоративно-прикладного искусства, организованного Дворцом культуры имени С . М. Кирова. Ребята встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и их волшебными помощниками — Сказочницей и Снежинками», — рассказали в администрации Перми.
Уточняется, что билеты на праздничные групповые визиты на дачу Деда Мороза до 29 декабря уже закончились. С 3 по 8 января запланированы индивидуальные посещения.
Напомним, что в Перми была реконструирована «Дача Синакевича». Работы провел Городской центр охраны памятников. В ходе реконструкции восстановили тройной фронтон с килевидными кокошниками и другие декоративные элементы фасадов. Дача, построенная в конце XIX века в неорусском стиле для пермского мецената и главы города Александра Синакевича, является объектом культурного наследия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!