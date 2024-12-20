20 декабря 2024

В Перми приземлился самолет из Казани после задержки из-за атаки дронами

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Самолет прибыл с опозданием в 4 часа 30 минут
Самолет прибыл с опозданием в 4 часа 30 минут Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

В Большом Савино сел борт перевозчика «ЮВТ Аэро», вылет которого задерживали в Казани. Об этом свидетельствуют данные пермского аэропорта. Расписание было скорректировано из-за атаки ВСУ беспилотниками по жилым объектам Татарстана.

«Прибыл рейс ЮВ 541 из Казани. Расчетное время 21:12», — указано на онлайн-табло аэропорта Перми.

Борт изначально должен был приземлиться в Большом Савино в 14:30 по местному времени. Но на территории республики объявили план «Ковер». Были задержаны 23 вылета. После случившегося президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с главой Татарстана Рустаном Миннихановым. Полная хронология событий — собрана в публикации URA.RU. 

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В Большом Савино сел борт перевозчика «ЮВТ Аэро», вылет которого задерживали в Казани. Об этом свидетельствуют данные пермского аэропорта. Расписание было скорректировано из-за атаки ВСУ беспилотниками по жилым объектам Татарстана. «Прибыл рейс ЮВ 541 из Казани. Расчетное время 21:12», — указано на онлайн-табло аэропорта Перми. Борт изначально должен был приземлиться в Большом Савино в 14:30 по местному времени. Но на территории республики объявили план «Ковер». Были задержаны 23 вылета. После случившегося президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с главой Татарстана Рустаном Миннихановым. Полная хронология событий — собрана в публикации URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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