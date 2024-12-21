Вильфанд: в четырех округах России резко испортится погода

В Северо-Западном, Приволжском, Дальневосточном и Южном федеральных округах в ближайшие дни ожидаются дождь, ветер и гололедица. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Северо-Западном федеральном округе в выходные дни пройдет сильный снег, это касается и Мурманской области, и Карелии. Там [будет] низкая температура и снег, ветер 20 м/с , значит и метель», — отметил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По его словам, в Архангельской области ожидается изморозь, в Татарстане — сильная гололедица, в Пермском крае — сильный снег. На Чукотку придет ветер с порывами в 28 метров в секунду, а в Крыму будет сильный дождь. Также Вильфанд добавил, что по всей азиатской территории РФ будет преобладать очень теплая погода.
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