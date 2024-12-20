Аналитики рассказали, сколько в Перми получают переводчики

В Перми переводчики в сфере логистики могут рассчитывать на зарплату до 130 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.
«Аналитики сервиса в декабре 2024 года изучили предложения работодателей на позицию „Переводчик“ компаниях Перми. Организации готовы платить от 80 до 130 тысяч рублей специалистам с опытом работы от 3 лет. Также работодатель может ожидать знание третьего иностранного языка на свободном уровне», — сказано в исследовании.
Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 36 лет. В обязанности работника входят ведение деловой переписки, сопровождение сотрудников на переговорах (синхронный и последовательный перевод), участие в конференциях, выставках, презентациях.
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