20 декабря 2024

Аналитики рассказали, сколько в Перми получают переводчики

Superjob: пермские работодатели готовы платить переводчикам до 130 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Переводчикам предлагают зарплату от 80 тысяч рублей
Переводчикам предлагают зарплату от 80 тысяч рублей Фото:

В Перми переводчики в сфере логистики могут рассчитывать на зарплату до 130 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.

«Аналитики сервиса в декабре 2024 года изучили предложения работодателей на позицию „Переводчик“ компаниях Перми. Организации готовы платить от 80 до 130 тысяч рублей специалистам с опытом работы от 3 лет. Также работодатель может ожидать знание третьего иностранного языка на свободном уровне», — сказано в исследовании.

Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 36 лет. В обязанности работника входят ведение деловой переписки, сопровождение сотрудников на переговорах (синхронный и последовательный перевод), участие в конференциях, выставках, презентациях.

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В Перми переводчики в сфере логистики могут рассчитывать на зарплату до 130 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob. «Аналитики сервиса в декабре 2024 года изучили предложения работодателей на позицию „Переводчик“ компаниях Перми. Организации готовы платить от 80 до 130 тысяч рублей специалистам с опытом работы от 3 лет. Также работодатель может ожидать знание третьего иностранного языка на свободном уровне», — сказано в исследовании. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 36 лет. В обязанности работника входят ведение деловой переписки, сопровождение сотрудников на переговорах (синхронный и последовательный перевод), участие в конференциях, выставках, презентациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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