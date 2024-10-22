В поселке Билимбай (Свердловская область) вечером 22 октября водитель Ford Focus на скорости снес двух 15-летних мальчиков на питбайке, проезжавших перекресток. Подростков в тяжелом состоянии госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«На дороге общего пользования 54-летний водитель Ford при проезде перекрестка равнозначных дорог не предоставил преимущество и допустил столкновение с питбайком „Питон“ под управлением 15-летнего водителя, который двигался справа», — следует из сообщения. Водителя и пассажира питбайка доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга.
Известно, что у пассажира мини-мотоцикла не было шлема, а сам аппарат был куплен отцом в подарок сыну. Сотрудники ГАИ организовали проверку.
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