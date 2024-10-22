22 октября 2024

Под Первоуральском иномарка на скорости снесла 15-летних подростков на питбайке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
ГАИ организовала проверку Фото:

В поселке Билимбай (Свердловская область) вечером 22 октября водитель Ford Focus на скорости снес двух 15-летних мальчиков на питбайке, проезжавших перекресток. Подростков в тяжелом состоянии госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На дороге общего пользования 54-летний водитель Ford при проезде перекрестка равнозначных дорог не предоставил преимущество и допустил столкновение с питбайком „Питон“ под управлением 15-летнего водителя, который двигался справа», — следует из сообщения. Водителя и пассажира питбайка доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

Известно, что у пассажира мини-мотоцикла не было шлема, а сам аппарат был куплен отцом в подарок сыну. Сотрудники ГАИ организовали проверку.

Фото:

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В поселке Билимбай (Свердловская область) вечером 22 октября водитель Ford Focus на скорости снес двух 15-летних мальчиков на питбайке, проезжавших перекресток. Подростков в тяжелом состоянии госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На дороге общего пользования 54-летний водитель Ford при проезде перекрестка равнозначных дорог не предоставил преимущество и допустил столкновение с питбайком „Питон“ под управлением 15-летнего водителя, который двигался справа», — следует из сообщения. Водителя и пассажира питбайка доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Известно, что у пассажира мини-мотоцикла не было шлема, а сам аппарат был куплен отцом в подарок сыну. Сотрудники ГАИ организовали проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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