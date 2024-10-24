В Госдуме предрекли бешеные темпы роста экономики в 2025 году

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил о значительном росте экономики России к 2025 году во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. По его словам, ожидается, что ВВП страны удвоится по сравнению с 2019 годом.
«ВВП страны по сравнению с 2019 годом в 2025 году удвоится. Это говорит, что наша экономика вышла на новый качественный уровень», — подчеркнул Макаров во время пленарного заседания, трансляция которого проходит на сайте Госдумы. Он также отметил, что доходы РФ в следующем году увеличатся более чем на 20% по сравнению с прогнозом 2023 года, что составляет приблизительно 6,7 трлн рублей.
Кроме того, Макаров подчеркнул необходимость оценки экономических рисков, несмотря на положительные прогнозы. Парламентарий признал, что хотя доходы и ВВП показывают значительный рост, важно также учитывать возможные экономические вызовы, которые могут возникнуть.
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