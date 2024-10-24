В Госдуме предрекли бешеные темпы роста экономики в 2025 году

Депутат Госдумы Макаров: ВВП России удвоится к 2025 году
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Депутат Госдумы Андрей Макаров заявил, что экономика РФ вышла на новый уровень
Депутат Госдумы Андрей Макаров заявил, что экономика РФ вышла на новый уровень Фото:

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил о значительном росте экономики России к 2025 году во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. По его словам, ожидается, что ВВП страны удвоится по сравнению с 2019 годом.

«ВВП страны по сравнению с 2019 годом в 2025 году удвоится. Это говорит, что наша экономика вышла на новый качественный уровень», — подчеркнул Макаров во время пленарного заседания, трансляция которого проходит на сайте Госдумы. Он также отметил, что доходы РФ в следующем году увеличатся более чем на 20% по сравнению с прогнозом 2023 года, что составляет приблизительно 6,7 трлн рублей.

Кроме того, Макаров подчеркнул необходимость оценки экономических рисков, несмотря на положительные прогнозы. Парламентарий признал, что хотя доходы и ВВП показывают значительный рост, важно также учитывать возможные экономические вызовы, которые могут возникнуть.

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Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил о значительном росте экономики России к 2025 году во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. По его словам, ожидается, что ВВП страны удвоится по сравнению с 2019 годом. «ВВП страны по сравнению с 2019 годом в 2025 году удвоится. Это говорит, что наша экономика вышла на новый качественный уровень», — подчеркнул Макаров во время пленарного заседания, трансляция которого проходит на сайте Госдумы. Он также отметил, что доходы РФ в следующем году увеличатся более чем на 20% по сравнению с прогнозом 2023 года, что составляет приблизительно 6,7 трлн рублей. Кроме того, Макаров подчеркнул необходимость оценки экономических рисков, несмотря на положительные прогнозы. Парламентарий признал, что хотя доходы и ВВП показывают значительный рост, важно также учитывать возможные экономические вызовы, которые могут возникнуть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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